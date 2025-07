Milanovićev stav je jasan: 'Hrvatska treba priznati Palestinu'

Nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio da će Francuska priznati Državu Palestinu, pristižu prve reakcije iz Hrvatske i svijeta. Na naš upit, glasnogovornik Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Nikola Jelić, podsjeća kako je predsjednik Zoran Milanović već više puta javno rekao svoj stav da Hrvatska treba priznati Palestinu. Primjerice, predsjednik Milanović je 18. lipnja, komentirajući eskalaciju sukoba na Bliskom istoku, direktno rekao: "Hrvatska treba priznati Palestinu".

"Izrael može raditi što god hoće, tako već desetljećima, to je potpuno jasno. Mislim da s takvom državom i s takvim državnim vodstvom ne treba imati posla. To je naprosto zločinačka politika koja ne vodi nikamo i koja, nažalost, ima podršku Washingtona. Zašto, po čemu je to u američkom interesu, ja ne znam. Netko želi izazvat svjetski konflikt, to radi nasilnički, pokvareno i radi američkim oružjem", istaknuo je Milanović tada.

Također, Milanović je o priznanju Palestine govorio i 25. lipnja, nakon summita NATO-a. "Priznati Palestinu!“, odgovorio je tada na pitanje što bi volio vidjeti od hrvatske države u kontekstu krize u Gazi.

"Mi smo krenuli od prava židovskog naroda na državu nakon holokausta. ‘Zemlja bez naroda za narod bez zemlje’ – to je bio slogan, ali to nije bila zemlja bez naroda. Tamo je živjelo milijun Arapa, Muslimana. To je sve potjerano, izgnano i uništeno. Izrael je tako započeo svoj život. Ako govorimo o sigurnosti Izraela i pravu Izraela na opstanak što je s pravom Palestinaca da imaju svoju državu, a što je u dokumentima već sedamdeset godina. Ne možemo se praviti da to ne postoji“, pojasnio je svoje mišljenje dodavši da je strog prema povijesti vlastitog naroda i države u Drugom svjetskom ratu te da ima moralnu dužnost da onima koji se ponašaju kao razbojnici to kaže.

"U protivnom neće nam nabijati komplekse sljedećih sto godina da smo bili ovo ili ono u Drugom svjetskom ratu. Strogi smo prema sebi jer je to ispravno, a onda imaš pravo govoriti“, rekao je predsjednik Milanović.

Podsjetimo, Macron je poručio kako će svečanu objavu o priznanju iznijeti pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih naroda u rujnu. "Danas je hitan prioritet okončati rat u Gazi i pružiti pomoć civilnom stanovništvu. Mir je moguć. Potreban nam je trenutačni prekid vatre, oslobađanje svih talaca i masovna humanitarna pomoć za narod Gaze. Također moramo osigurati demilitarizaciju Hamasa, osigurati i obnoviti Gazu. Konačno, moramo izgraditi Državu Palestinu, zajamčiti njezinu održivost i osigurati da, prihvaćanjem demilitarizacije i potpunim priznanjem Izraela, doprinese sigurnosti svih u regiji. Nema alternative. Francuski narod želi mir na Bliskom istoku. Naša je odgovornost — kao francuskih građana, zajedno s Izraelcima, Palestincima te našim europskim i međunarodnim partnerima — dokazati da je mir moguć", istaknuo je Macron u četvrtak navečer.