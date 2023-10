Ovakav oglas ne viđate svaki dan: Traže liječnika specijalista, nude plaću od 3500 do 4000 eura

PROMO

Jamnica i Nestlé sklopili strateško partnerstvo za prodaju NESCAFÉ kave u Out Of Home kanalu

Jamnica i Nestlé sklopili su strateško partnerstvo za prodaju NESCAFÉ proizvoda na tržištu Hrvatske za tzv. Out Of Home kanal i to kroz tri segmenta: espresso kavu u zrnu za ugostiteljske objekte, BusinessToBusiness (B2B) samoposlužne aparate za kavu te instant cappuccino NESCAFÉ koji je lider u toj kategoriji.