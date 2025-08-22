Naši Portali
POGINUO TIJEKOM INTERVENCIJE

Tragedija u Njemačkoj: Mladić (18) oduzeo pištolj policajcu i pucao

policija ilustracija
pixabay
Autor
Lina Šantak
22.08.2025.
u 20:11

Incident se odvio dok su dvojica policajaca pješice pratila osumnjičenog, 18-godišnjeg mladića s dvojnim, njemačkim i turskim državljanstvom.

U njemačkom gradu Völklingenu, u saveznoj zemlji Saarland, u četvrtak navečer dogodio se tragičan događaj – tijekom policijske intervencije nakon pljačke benzinske postaje smrtno je stradao 34-godišnji policajac, prenosi Fenix Magazin.

Incident se odvio dok su dvojica policajaca pješice pratila osumnjičenog, 18-godišnjeg mladića s dvojnim, njemačkim i turskim državljanstvom. U jednom trenutku došlo je do fizičkog sukoba, tijekom kojeg je napadač uspio policajcu oteti službeni pištolj i uputiti više hitaca. Jedan od policajaca je poginuo na mjestu, dok je drugi odmah pozvao pomoć.

Osumnjičeni je ranjen u razmjeni vatre, pokušao pobjeći, ali je brzo uhićen i prevezen u bolnicu. Njegove ozljede nisu opasne po život. Policija je tijekom noći provela detaljni očevid na mjestu zločina, a tijekom dana najavljena je konferencija za medije s više informacija, uključujući identitet osumnjičenog. Ministar unutarnjih poslova Saarlanda, Reinhold Jost, izrazio je duboku sućut obitelji i kolegama poginulog policajca te poručio kako će se okolnosti incidenta temeljito istražiti. Völklingen, grad s oko 40.000 stanovnika, poznat je po industrijskoj baštini i znamenitoj Völklinger Hütte, bivšoj željezari pod zaštitom UNESCO-a.

ubojstvo Njemačka

Komentara 1

Avatar Kojo Oborina Ujka
Kojo Oborina Ujka
20:28 22.08.2025.

Kakva bre tragedija .Neviđena glupost. Glupi policajac dozvolio da mu turski balavac ( od 18 godina koj poznat policiji od ranije) oduzme pištolj i da ga ubije . i da ga ubije .

