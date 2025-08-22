Njemačka vojska i tajna služba na ovom sajmu aktivno vrbuju buduće zvijezde službe

Prema vlastitim navodima, Gamescom je najveći sajam kompjutorskih i videoigara na svijetu. Ove godine je prijavljeno više od 1.500 izlagača, više nego ikada ranije. Prošle godine je zabilježeno 335.000 posjetitelja, pa se očekuje da će ih ove godine biti još više. Sajam je u Kölnu otvoren u utorak navečer, najprije samo za stručnu publiku, a od četvrtka do nedjelje otvoren je za sve posjetitelje.

Prvi dan Gamescoma počeo je neugodnim događajem. Naime, njemački carinici su proveli veliku raciju zbog rada na crno kod redara i drugog sigurnosnog osoblja. U gotovo 50 slučajeva postoje indicije da radnici nisu bili prijavljeni, priopćila je Glavna carinska uprava u Kölnu. Prema dosadašnjim saznanjima, tri poslodavca nisu isplaćivala ni zakonom propisanu minimalnu satnicu, piše Deutsche Welle.

Do posla u tajnoj službi kroz videoigru

Na sajmu su postavljeni i štandovi njemačke obavještajne službe BND i njemačke vojske (Bundeswehr), na kojima se vrbuju zainteresirani kandidati za službu. BND u tu svrhu koristi kompjutorske igre. U jednoj od njih, pod nazivom „BND-Legenden: Operation Blackbox", špijunka se nalazi na virtualnoj misiji u jednoj zločinačkoj državi. Glasnogovornica njemačke tajne službe Julia Linner objašnjava da se na taj način zainteresiranima pokušava približiti način rada u BND-u. Naime, podsjeća ona, stvarno djelovanje tajne službe se zbog njezine specifičnosti ne može detaljno prikazivati u javnosti. Linner ističe da BND, kao svaki drugi poslodavac u Njemačkoj, traži stručnu radnu snagu. I dodaje da je Gamescom za to pravo mjesto: „Postoje sličnosti između ljudi koje bismo htjeli imati u našim redovima i posjetiteljica i posjetitelja Gamescoma: oboje su nadareni za tehniku, uzimaju različite uloge i identitete, idu na misije i otkrivaju povezanosti."

Bundeswehr vrbuje simulatorom leta helikopterom

Samo nekoliko koraka dalje je štand njemačke vojske, na kojem se zainteresirane poziva da isprobaju različite situacije, recimo virtualnu vožnju oklopnim vozilom i simulator leta helikopterom. Voditelj štanda Marco Mann smatra da je ovo dobar način pronalaženja kadrova: „Mi smo tamo gdje se nalazi naša ciljna skupina." On napominje da mnogi mladi ljudi danas nemaju doticaja s vojskom i ne znaju da je ona atraktivan poslodavac.

Bundeswehr još od 2009. godine sudjeluje na Gamescomu, ali ne objavljuje podatke koliko je ljudi zaposlio na taj način. U svakom slučaju, posjećenost štanda je vrlo dobra. No ovaj način traženja kadrova nailazi i na kritike. Glasnogovornik Njemačkog društva za mir Jürgen Grässlin kaže: „Bundeswehru nije mjesto na Gamescomu." I objašnjava: „Gejmeri simuliraju igre s ubijanjem u različitim ulogama te bivaju nagrađeni bodovima za ubojstvo neprijatelja. U slučaju njihovog primanja u Bundeswehr moglo bi se dogoditi da se virtualna igra s oružjem pretvori u brutalnu realnost na bojištu."

No digitalna udruga Bitkom upozorava da gejmeri od početka ruskog napada na Ukrajinu imaju „posve novo značenje" i da ukrajinska vojska angažira talentirane gejmere za upravljanje dronovima. To bi moglo biti korisno i za Bundeswehr, smatra Bitkom i ističe da se razne sposobnosti mogu vježbati upravo u videoigrama.