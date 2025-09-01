Tragedija u susjedstvu: Spektakularan skok se pretvorio u užas, tijelo pronašli na planini

Četrdesetogodišnji Brazilac smrtno je stradao u nedjelju na području Mangarta u Sloveniji tijekom skoka u wingsuit odijelu. Planirao je sletjeti u Lošku Koritnicu, no nakon što se nije pojavio na dogovorenom mjestu, pokrenuta je potraga.

Kako piše slovenski portal 24ur, muškarac je zajedno s 42-godišnjim prijateljem krenuo prema Mangartu. Oko 8 sati ujutro samostalno se uputio prema vrhu, dok se prijatelj vratio na lokaciju planiranog slijetanja. Posljednji kontakt s nesretnim padobrancem bio je u 10:40 putem SMS poruke. Budući da se nije pojavio, prijatelj je alarmirao policiju i spasioce.

Policija je utvrdila da je 40-godišnjak skočio oko 11 sati s visine od 2.580 metara. Tijekom leta udario je u jedan od vrhova i potom pao na travnatu padinu iznad Mangartskog sedla, na oko 2.120 metara nadmorske visine. Njegov padobran nije bio aktiviran. Tijelo je pronađeno oko 18 sati uz pomoć helikoptera i članova gorske službe spašavanja. Nažalost, spasioci su mogli samo potvrditi da nema znakova života.