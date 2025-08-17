Tragedija u Istri: Na cestu palo stablo, usmrtilo dijete

U subotu navečer u Istri je došlo do tragičnog događaja u kojem je život izgubilo dijete. Kako je priopćila policija, dojavu su zaprimili oko 20 sati, a nesreća se dogodila u blizini mjesta Kršikla. Prema trenutno dostupnim podacima, s povišenog terena srušilo se stablo koje je palo na cestu i teško ozlijedilo dijete. Unatoč pokušajima pomoći, dijete je preminulo od zadobivenih ozljeda. Policija, u suradnji s nadležnim županijskim državnim odvjetništvom, provodi kriminalističko istraživanje kako bi se rasvijetlile sve okolnosti ove nesreće.