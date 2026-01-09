U Koprivnici više desetaka ozlijeđenih zbog padova: Apeliraju građane na oprez

U koprivničkoj bolnici je od utorka, kad je Koprivničko-križevačku županiju zahvatilo snježno nevrijeme, pa do petka medicinsku pomoć zatražilo 27 pacijenata, uglavnom zbog padova na snijegu i ledu, a zbog poledice idućih dana građane se poziva na dodatni oprez. Pacijenti su u Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ zaprimani zbog ozljeda ili prijeloma gležnjeva, ručnih zglobovi, ramena, potkoljenica ili podlaktica.

Od petka ujutro u Podravini pada ledena kiša, a s dolaskom večeri temperatura će se sniziti, što pridonosi stvaranju leda, odnosno opasnosti od skliznuća. Građane se stoga poziva na dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom. Apel se odnosi i na dane koji će uslijediti, u kojima se također najavljuju temperature ispod ništice.