Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 155
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
OPREZ ZBOG LEDA

U Koprivnici više desetaka ozlijeđenih zbog padova: Apeliraju građane na oprez

U popodnevnim satima u Zagrebu je počela padati ledena kiša
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
09.01.2026.
u 16:22

Građane se poziva na dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom. Apel se odnosi i na dane koji će uslijediti, u kojima se također najavljuju temperature ispod ništice.

U koprivničkoj bolnici je od utorka, kad je Koprivničko-križevačku županiju zahvatilo snježno nevrijeme, pa do petka medicinsku pomoć zatražilo 27 pacijenata, uglavnom zbog padova na snijegu i ledu, a zbog poledice idućih dana građane se poziva na dodatni oprez. Pacijenti su u Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ zaprimani zbog ozljeda ili prijeloma gležnjeva, ručnih zglobovi, ramena, potkoljenica ili podlaktica.

Od petka ujutro u Podravini pada ledena kiša, a s dolaskom večeri temperatura će se sniziti, što pridonosi stvaranju leda, odnosno opasnosti od skliznuća. Građane se stoga poziva na dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom. Apel se odnosi i na dane koji će uslijediti, u kojima se također najavljuju temperature ispod ništice.

FOTO Snijeg u cijeloj Dalmatinskoj zagori, pada i ledena kiša: 'Na terenu je angažirano 30 ekipa '
U popodnevnim satima u Zagrebu je počela padati ledena kiša
1/88

Ključne riječi
oprez snijeg led

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!