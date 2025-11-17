Tragedija u Istanbulu: Majka i dvoje djece iz Njemačke preminuli, otac na intenzivnoj

Prvo je bilo riječ o pokvarenim punjenim dagnjama, popularnom street foodu turske metropole, u međuvremenu neki mediji pišu i o nedozvoljenim insekticidima upotrebljenim u hotelu u kojem je četveročlana obitelj iz Hamburga odsjela. U prilog toj teoriji govori i činjenica da je i nekoliko drugih gostiju istog hotela u međuvremenu na liječenju. Njemački mediji prenose izjavu jednog lokalnog liječnika koji navodi da je u hotelu provedena dezinfekcija protiv stjenica.

Vlasti su u međuvremenu evakuirale pogođeni hotel u četvrti Fatih, prema navodima državne novinske agencije Anadolu u subotu navečer, i zapečatile zgradu. Gosti su premješteni. Prema službenim podacima od petka, u Istanbulu nije utvrđen neuobičajen porast slučajeva trovanja hranom, piše Deutsche Welle.

Prema medijskim izvješćima, u međuvremenu je uhićeno jedanaest osumnjičenih: već u petak četiri prodavača ulične hrane, u subotu još tri osumnjičenika, među njima i jedan odgovoran u hotelu, jedan pekar iz okolice hotela te u ponedjeljak još dvoje zaposlenih u hotelu. U ponedjeljak bi trebali biti izvedeni pred istražnog suca. Bilo je nejasno stoje li uhićenja međusobno u vezi. Vlasti se u početku nisu izjašnjavale.

Otac, majka, šestogodišnji sin i trogodišnja kći, obitelj turskog porijekla iz Hamburga, otputovali su prije tjedan dana u Istanbul. U srijedu je obitelj, prema agenciji Anadolu, zbog mučnine i povraćanja primljena u bolnicu pod sumnjom na trovanje hranom te je nakratko otpuštena. Nakon što se stanje pogoršalo, cijela je obitelj tijekom noći ponovno prevezena u bolnicu. Ubrzo nakon toga oboje djece je umrlo, a potom je u petak preminula i majka. Otac je i dalje na odjelu intenzivne skrbi – nema novih informacija o njegovu stanju.

Neispunjen san

Otac preminule žene rekao je novinskoj agenciji Anadolu da se nada dobrim vijestima o svom zetu. Obitelj je svake godine dolazila u Tursku na odmor. Ovog su ljeta uredili i renovirali potkrovlje u obiteljskom stanu u svom rodnom mjestu Boldavin: "Planirali su preseliti ovamo. Ovo je bio njihov san."

Istanbul je godišnje preko 19 milijuna turista jedna od najposjećenijih metropola na svijetu. Turistički ured govori o tome kako se grad u potpunosti oporavio nakon terorističkih napada i političkih nemira posljednjih godina. Prema pisanju njemačkih medija i higijenski standardi u restoranima su posljednjih godina povišeni.