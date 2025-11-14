Ovo je pilot koji je poginuo u padu Air-tractora: Prije par mjeseci preživio je zrakoplovnu nesreću

Kod Senja je u četvrtak pao Air Traktor AT-802 koji je bio na kružnom letu između Rijeke i Zagreba. Dojavu o nestanku zrakoplova s radara Ravnateljstvo CZ zaprimilo je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe jučer u 16.53 sati, a u 17.11 sati stigla je dojava o padu i požaru. Po zaprimanju dojave o nestanku zrakoplova s radara te njegovu padu pokrenuta je opsežna potraga a ubrzo je i pronađen turski zrakoplov.

Turski mediji javljaju kako je u padu zrakoplova poginuo pilot Hasan Bahar. CNN Turk piše kako je Bahar ranije ove godine preživio zrakoplovnu nesreću. Dogodilo se to 29. kolovoza kada je Bahar bio na intervenciji gašenja požara. U padu je Bahar bio samo ozlijeđen.

Tursko ministarstvo poljoprivrede i šumarstva objavilo je kako je izgubljen radio kontakt sa zrakoplovom za gašenje požara koji pripada Glavnoj upravi za šumarstvo (OGM), a koji se nalazio u Hrvatskoj zbog planiranih aktivnosti održavanja. Ministar İbrahim Yumaklı izvijestio je da je pronađena olupina zrakoplova. Zrakoplov je poletio s aerodroma Rijeka prema aerodromu Zagreb no izgubio je radio kontakt zbog loših vremenskih uvjeta te se srušio.

Prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika Zvonimira Lončarića, dojavu o padu zrakoplova vatrogasci su primili u 17 sati i 6 minuta, a požar na olupini lokaliziran je oko 18 sati. - Požar je vrlo brzo lokaliziran, a na terenu je bila tročlana smjena Javne vatrogasne postrojbe Senj sa zapovjednikom postrojbe. Prilikom prilaska olupini pronađeno je jedno tijelo koje je, nažalost, bilo karbonizirano - rekao je Lončarić.

Potpredsjednik Vlade RH ministar Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom unutarnjih poslova Ali Yerlikaya i izrazio sućut zbog tragičnog događaja, objavila je Vlada RH. "Policija i sve žurne službe reagirale su odmah po dojavi incidenta. Potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović razgovarao je s turskim ministrom Ali Yerlikaya i izrazio sućut zbog tragičnog događaja", navodi se u objavi Vlade na društvenoj mreži X.

Dva zrakoplova AT-802 Uprave za šumarstvo krenula su iz Çanakkalea na redovno održavanje u Zagreb, no zbog lošeg vremena jučer su sletjeli u zračnu luku na Krku. Danas su 17:38 ponovno poletjeli prema Zagrebu, ali su se zbog pogoršanja vremena morala vratiti na Krk. Na povratnoj ruti jedan je zrakoplov sigurno sletio u Zračnu luku Rijeka, dok je s drugim izgubljena radijska veza u 18:25, kaže se u priopćenju turske Uprave za šumarstvo.