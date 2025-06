Meteorolozi upozoravaju: Toplinski val je na vrhuncu, a u jednoj regiji sprema se pravi kaos

Hrvatsku sutra očekuje ekstremno vrijeme – s jedne strane opasne vrućine, a s druge potencijalno jako grmljavinsko nevrijeme. Državni hidrometeorološki zavod ( DHMZ ) izdao je crveni meteoalarm za Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju, što znači opasno vrijeme s mogućim negativnim posljedicama po zdravlje i sigurnost građana.

Posebno je Zagrebačka regija pod dvostrukim upozorenjem – osim za iznimno visoke temperature, na snazi je i upozorenje na grmljavinsko nevrijeme. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar, osobito na sjeveru regije. Prognoziraju se udari vjetra veći od 55 km/h, a vjerojatnost grmljavine prelazi 50 posto.

Foto: DHMZ

Sutra ćemo biti pod utjecajem polja srednjeg i malo sniženog tlaka, dok se u višim slojevima zadržava topao zrak. Frontalni poremećaji premještaju se sjevernije od nas, ali u drugom dijelu dana mogu dotaknuti sjever unutrašnjosti. Na istoku Hrvatske očekuje se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Nakon tople noći, dnevna temperatura mogla bi dosegnuti čak 38 stupnjeva, što znači vrlo visoku razinu opasnosti od toplinskog stresa. I središnja Hrvatska suočit će se s ekstremnom vrućinom, a poslijepodne bi pljuskovi i grmljavina mogli donijeti kratkotrajno olakšanje, ali i dodatne vremenske neprilike, piše HRT.

Na zapadu zemlje uglavnom sunčano i suho, no u unutrašnjosti Istre postoji mala vjerojatnost za poslijepodnevne pljuskove. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a najniža temperatura kretat će se između 16 stupnjeva u gorju i 23 na obali. Osvježenje se ovih dana može potražiti isključivo u moru i rijekama, ali izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, osobito djeca, starije osobe i kronični bolesnici. Toplinski val može imati ozbiljan utjecaj na zdravlje.

Na Jadranu će i dalje prevladavati sunčano i vrlo vruće vrijeme, s umjerenom opasnošću od toplinskog vala. Noći će biti tople, a dnevne temperature od 31 do 35 stupnjeva, uz povremeno osvježenje koje donosi umjeren maestral. More je mirno do umjereno valovito, a sjeverozapadnjak i jugozapadnjak povremeno će donositi olakšanje.

U noći na petak na kopno stiže prolazno osvježenje, uz više oblaka i povremene pljuskove s grmljavinom. Tijekom vikenda u unutrašnjosti se očekuje manje vruće vrijeme i kratkotrajan prekid toplinskog vala, iako će dnevne temperature već u nedjelju ponovno porasti. Na Jadranu će i petak donijeti pretežno suho i sunčano vrijeme, a vikend donosi vrhunac vrućina. U subotu će zapuhati umjerena i jaka bura, povremeno i olujna, osobito na sjevernom dijelu obale. Sredinom dana vjetar će mjestimice okretati s mora.