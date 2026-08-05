Toplinska oluja stigla u susjedstvo: Nevrijeme srušilo temperaturu za 10 stupnjeva, ali vrućina još ne popušta

Sloveniju već danima pritišće snažan toplinski val, a temperature u pojedinim dijelovima zemlje približavaju se 40 stupnjeva. Dok je Ljubljana srušila rekord po broju uzastopnih dana iznad 35 stupnjeva, lokalna nevremena donijela su kratkotrajno osvježenje samo nekim krajevima. Meteorolozi najavljuju da će vrućina potrajati još kratko, no ni zahlađenje koje stiže u petak neće dugo trajati. Na području između Postojne i Logatca u poslijepodnevnim satima razvilo se toplinsko nevrijeme, dok su oborine na jugu Slovenije donijele kratkotrajno osvježenje. U Idriji je temperatura pala na 23 stupnja Celzija, no u većem dijelu zemlje vrućina i dalje ne popušta. U Ljubljani je u srijedu već osmi dan zaredom izmjereno više od 35 stupnjeva Celzija, čime je oboren rekord iz kolovoza 2013. godine, kada je slovenska prijestolnica zabilježila sedam uzastopnih dana s najvišom dnevnom temperaturom iznad 35 stupnjeva. Meteorolozi najavljuju da će izrazito visoke temperature potrajati još u četvrtak, dok se prolazno osvježenje očekuje tek u petak, piše 24ur.

Od subote će ponovno postajati sve toplije. Između 15 i 16 sati na području između Postojne i Rakeka razvilo se toplinsko nevrijeme, a slovenska Agencija za okoliš, ARSO, upozorila je i na mogućnost tuče. Nevrijeme se poslije premjestilo prema Idriji. Prema podacima ARSO-ovih meteoroloških postaja, u Idriji je u 16.20 izmjereno 23 stupnja, a na Cerkniškom jezeru 22 stupnja Celzija. Istodobno je u Črnomlju bilo čak 39, a u Metliki 38 stupnjeva. Radarske snimke oborina pokazivale su grmljavinske ćelije i u Julijskim Alpama, iznad Cerkna, na više područja Notranjske te na Kočevskom. Nevrijeme je u pojedinim dijelovima Slovenije prekinulo dulje razdoblje suhog vremena tijekom toplinskog vala, a prema prognozama trebalo se postupno smiriti u nekoliko sati. Na području između Rakeka i Logatca nakon 13 sati razvilo se nevrijeme koje je donijelo snažan pljusak, uz mogućnost tuče. – Na Sviščakima je tijekom posljednjeg sata palo 23 milimetra kiše – priopćio je ARSO u 15.45, dodajući da će grmljavinska aktivnost tijekom sljedećih sati postupno slabjeti. U Ljubljani je u srijedu osmi dan zaredom temperatura premašila 35 stupnjeva.

– Toplinski val nastavit će se i danas i sutra, kada će najviša dnevna temperatura ponovno prelaziti 35 stupnjeva Celzija. Danas smo u Ljubljani već izmjerili više od 35 stupnjeva, čime je nadmašen rekord iz kolovoza 2013., kada smo u glavnom gradu zabilježili sedam uzastopnih dana s najvišom dnevnom temperaturom iznad 35 stupnjeva – objavio je ARSO. Na snazi je najviši stupanj upozorenja zbog vrućine jer će toplinsko opterećenje u većem dijelu zemlje ostati vrlo veliko. Promjena vremena očekuje se u petak, kada bi do srednje Europe trebao stići svježiji zrak. – U petak se ipak nazire promjena vremena. Srednju Europu zahvatit će svježiji zrak, a uz lokalne pljuskove i grmljavinska nevremena doći će do manjeg osvježenja. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar, a na Primorskom slaba bura. Vrućina u unutrašnjosti zemlje i s njom povezano toplinsko opterećenje zbog toga će privremeno oslabjeti – navode iz ARSO-a. Osvježenje, međutim, neće dugo trajati. Od subote će temperature ponovno rasti, a najviše dnevne vrijednosti uglavnom će dosezati do 35 stupnjeva. Visoke temperature ovih su dana zabilježene i u planinskim predjelima. ARSO je izvijestio da je tropska noć zabilježena čak i na postajama iznad 1000 metara nadmorske visine.

– O tropskoj noći govorimo kada se između 22 sata prethodnog dana i 22 sata odabranog dana temperatura ne spusti ispod 20 stupnjeva Celzija. Na Primorskom, u većim gradovima i u toplinskom pojasu tropske su noći već postale godišnja pojava, no prilično je neuobičajeno da se pojavljuju na velikim nadmorskim visinama – pojasnili su iz ARSO-a. Na Rogli, koja se nalazi na 1495 metara nadmorske visine, temperatura se u noći na utorak nije spustila ispod 21 stupnja. – Tropske noći na Rogli zabilježili smo i ranije, 4. i 8. kolovoza 2013. godine. Ove je godine, međutim, neobično to što ćemo vjerojatno zabilježiti dvije takve noći zaredom – naveli su meteorolozi. Na Rudnom polju, drugoj najvišoj postaji iznad 1000 metara, tropska noć nije zabilježena. Jedna je zabilježena na Pavličevu sedlu, dvije na Nanosu, koji se nalazi na 1241 metru nadmorske visine, dok ih je u Davči zabilježeno čak devet.

U četvrtak će biti pretežno vedro. Poslijepodne je u alpskom području moguća poneka toplinska oluja. Najniže jutarnje temperature kretat će se od 14 do 19 stupnjeva, a na dijelovima Primorske i u većim gradovima bit će malo iznad 20. Najviše dnevne temperature iznosit će između 33 i 38 stupnjeva Celzija. U petak će se sa sjevera povećavati naoblaka, a mjestimice će se razvijati pljuskovi i grmljavinska nevremena. Zapuhat će sjeveroistočni vjetar, a na Primorskom slaba bura. Vrućina će, ponajprije u unutrašnjosti, donekle popustiti. U subotu se očekuje postupno razvedravanje, dok je poslijepodne u brdovitim područjima moguć kratkotrajan pljusak. U većem dijelu Slovenije u srijedu i četvrtak u nizinama će i dalje biti prisutno veliko toplinsko opterećenje. U dijelu Primorske proglašena je i vrlo velika, a u ostatku zemlje velika opasnost od požara na otvorenom.