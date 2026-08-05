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TERORISTIČKI NAPAD

Krvavi napad u središtu Londona: Četvorica muškaraca izbodena, uhićena žena

Covent Garden incident
James Manning/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Marijana Hajdić Gospočić/ Hina
05.08.2026.
u 16:46
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Napadnutima je pružena pomoć na mjestu događaja, a potom su prevezene u traumatološki centar nedaleko od središta grada, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći.

Četvorica muškaraca izbodena su u srijedu u londonskoj četvrti Covent Garden, a jedna žena je uhićena, priopćila je policija. Žena u četrdesetima privedena je zbog posjedovanja oružja i napada, izvijestio je Sky News. Covent Garden je popularna turistička četvrt u središtu grada.

Napadnutima je pružena pomoć na mjestu događaja, a potom su prevezene u traumatološki centar nedaleko od središta grada, rekao je glasnogovornik londonske hitne pomoći. Policija je objavila kako vjeruje da incident ima veze s mentalnom bolešću napadačice.

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Covent Garden incident
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Ključne riječi
Ujedinjeno Kraljevstvo London napad

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