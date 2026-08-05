U Njemačkoj detektirano 410 islamista koji mogu izvršiti terorističke napade

Nakon nedavnog napada automobilom na sudionike Parade ponosa (Christopher Street Day) u Berlinu, u kojem je 21-godišnji Abdul Ballout, za kojega se navodi da je bio povezan s tzv. Islamskom državom (ISIL), usmrtio jednu ženu i ozlijedio još 25 osoba, mnogi Nijemci ostali su potreseni i zabrinuti. Pritom se sve češće postavlja pitanje koliko u Njemačkoj još ima osoba koje bi mogle biti spremne na slične terorističke napade. Tragom tog pitanja, Njemačka kriminalistička policija (BKA) objavila je kako se trenutačno 410 islamista nalazi u kategoriji osoba koje predstavljaju stvarnu prijetnju za sigurnost Njemačke. Vjeruje se kako su oni sposobni počiniti teške, politički motivirane zločine, uključujući terorističke napade. Prema statistici o islamizmu u Berlinu, koju je objavio najčitaniji njemački mediji BILD pozivajući se na podatke Ureda za zaštitu Ustava, u saveznoj evidenciji ima oko 2600 islamista, od čega oko 900 njih koji su klasificiranih kao “nasilno orijentirani”. Najveće skupine u kategoriju “islamskog terorizma/ekstremizma” uključuju nasilno orijentirane salafiste (350 pojedinaca), pristaše Hamasa i Hezbollaha (500 pojedinaca), dok zasad nisu izneseni podaci o pripadnicima ISIL-a.