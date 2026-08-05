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U VRTLOGU STRAHA

U Njemačkoj detektirano 410 islamista koji mogu izvršiti terorističke napade

Autor
Stipe Puđa
05.08.2026.
u 15:49
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Njemačka kriminalistička policija (BKA) u izvješću od 600 stranica navodi kako više od 45 posto muslimana mlađih od 40 godina pokazuje latentnu ili otvorenu sklonost islamističkim idejama, a ujedno zagovara politički sustav temeljen na šerijatskom zakonu

Nakon nedavnog napada automobilom na sudionike Parade ponosa (Christopher Street Day) u Berlinu, u kojem je 21-godišnji Abdul Ballout, za kojega se navodi da je bio povezan s tzv. Islamskom državom (ISIL), usmrtio jednu ženu i ozlijedio još 25 osoba, mnogi Nijemci ostali su potreseni i zabrinuti. Pritom se sve češće postavlja pitanje koliko u Njemačkoj još ima osoba koje bi mogle biti spremne na slične terorističke napade. Tragom tog pitanja, Njemačka kriminalistička policija (BKA) objavila je kako se trenutačno 410 islamista nalazi u kategoriji osoba koje predstavljaju stvarnu prijetnju za sigurnost Njemačke. Vjeruje se kako su oni sposobni počiniti teške, politički motivirane zločine, uključujući terorističke napade. Prema statistici o islamizmu u Berlinu, koju je objavio najčitaniji njemački mediji BILD pozivajući se na podatke Ureda za zaštitu Ustava, u saveznoj evidenciji ima oko 2600 islamista, od čega oko 900 njih koji su klasificiranih kao “nasilno orijentirani”. Najveće skupine u kategoriju “islamskog terorizma/ekstremizma” uključuju nasilno orijentirane salafiste (350 pojedinaca), pristaše Hamasa i Hezbollaha (500 pojedinaca), dok zasad nisu izneseni podaci o pripadnicima ISIL-a.

Ključne riječi
teroristički napad islamisti Njemačka

Komentara 1

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ZA
Zagi3891
16:51 05.08.2026.

I još 100.000 onih koji ih mogu izvršiti

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