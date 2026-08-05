Hrvat završio u komi u Irskoj, liječnici ga žele skinuti s aparata, obitelj moli za pomoć: 'Samo želimo da dobije još vremena'

Obitelj i prijatelji 38-godišnjeg hrvatskog državljanina Denisa Vejzovića, koji živi i radi u Irskoj, pokrenuli su humanitarnu kampanju na stranici GoFundMe kako bi prikupili sredstva potrebna za njegovo liječenje i daljnju medicinsku skrb. Denis je 7. srpnja 2026. doživio puknuće aneurizme na mozgu te se od tada nalazi u komi u bolnici u Corku. Njegova obitelj navodi da liječnici zasad nisu uočili poboljšanje njegova stanja te da su s njima razgovarali i o mogućnosti prekida održavanja života uz pomoć aparata. Obitelj, međutim, poručuje da nije spremna odustati te želi učiniti sve što je moguće kako bi Denisu pružila dodatnu priliku za oporavak. – Oči su mu otvorene, trepće i reagira na poznate glasove i zvukove. On se bori – naveli su u opisu kampanje. Prikupljena sredstva bila bi namijenjena pokrivanju troškova dobivanja drugog liječničkog mišljenja, mogućeg prijevoza Denisa u Hrvatsku na daljnje liječenje, kao i pravnih, administrativnih i drugih troškova povezanih s njegovim slučajem. Dio novca bio bi iskorišten i za putovanja i smještaj članova njegove uže obitelji, koji borave uz njega u Irskoj.

Obitelj ujedno traži bolnicu u Hrvatskoj koja bi bila spremna preuzeti Denisovo liječenje ako se za to ukaže mogućnost. Pozvali su sve koji su prošli kroz slično iskustvo ili poznaju liječnike i ustanove koje bi mogle pomoći da im se jave. – Kao obitelj, nismo spremni odustati. Želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo Denisu pružili svaku moguću priliku – poručili su. Istaknuli su i da je Denis osoba koja je tijekom života uvijek bila spremna pomoći drugima. – Svi koji poznaju Denisa znaju kakva je on nevjerojatna osoba. Uvijek je bio tu za druge, širio dobrotu, osmijeh i pružao podršku svima oko sebe. Sada je njemu potrebna naša pomoć – napisali su njegovi najbliži. Pozvali su građane da pomognu donacijom ili dijeljenjem kampanje, naglašavajući da im svaki oblik podrške mnogo znači.

Denisova majka Hatidža Muminović za 24sata je ispričala da je njezin sin nakon operacije pokazivao određene reakcije, zbog čega obitelj vjeruje da mu treba dati više vremena. – Sedmog će biti mjesec dana otkako je Denis završio u bolnici. Ono što su meni rekli jest da mu je pukla glavna žila u mozgu, da je došlo do krvarenja i da su oštećene i druge krvne žile. Denis je pokazivao neke znakove oporavka. Prije je mogao micati rukama i nogama, ali nije otvarao oči. Sada je otvorio oči. Nema još neke veće pokrete, ali prekjučer je napravio nešto što meni puno znači, iako liječnicima to, kako kažu, ne znači ništa. Podizao je i širio ruke, pomicao noge, ali po njima to nije dovoljno – kazala je. Denis se hrani putem sonde i priključen je na aparate, a obitelj tvrdi da im je liječnički tim dao do znanja kako bi odluka o nastavku održavanja na životu mogla biti donesena bez njihove suglasnosti.

– Jučer su nam na sastanku jasno dali do znanja da se u sljedeća 72 sata njegovo stanje, po njihovom mišljenju, neće promijeniti. Rekli su da ćemo se ponovno sastati s neurokirurgom i liječničkim timom. Pitala sam ih znači li to da ga mogu isključiti s aparata bez mog odobrenja. Rekli su da mogu – rekla je njegova majka. Denisov prijatelj Dino ispričao je da mu je 7. srpnja iznenada pozlilo nakon uobičajenog jutra provedenog kod kuće sa suprugom. – Rekao je da mu se vrti i da ne vidi dobro. Pozvao je suprugu i ona je odmah nazvala hitnu pomoć, ali se u međuvremenu srušio na krevet. Hitno su ga odvezli u bolnicu, operirali ga i od tada je u komi – kazao je.

– Denis otvara oči. Istina, pogled mu je fiksiran, ali ja sam mu pričala i pustio je suzu. Sestra mi je jučer rekla da je neki dan zamolila Denisa da joj stisne šaku i da je to učinio tri puta. Ali ni to njima, očito, ništa ne znači. Teško je... Svaki dan sam uz njega. Gledam svoje dijete – rekla je. Liječnici se, prema riječima obitelji, ne protive njegovu premještaju ako pronađu drugu bolnicu koja bi ga bila spremna prihvatiti. U tom bi slučaju, tvrde, predali svu potrebnu medicinsku dokumentaciju i nalaze. – Potrebna nam je pomoć da neka bolnica iz Hrvatske ili druge zemlje preuzme Denisa i organizira njegov medicinski transport. Zajedno sa svim aparatima na kojima je sada priključen – poručila je njegova majka. Dino je naglasio da im u ovom trenutku nije najvažnija financijska pomoć, nego pronalazak odgovarajuće zdravstvene ustanove i stručnjaka koji bi Denisu omogućili nastavak liječenja. – Javljaju nam se brojni ljudi koji bi željeli pomoći i na tome smo im neizmjerno zahvalni, ali ono što nam sada najviše treba jest bolnica ili tim stručnjaka koji bi bili spremni preuzeti Denisovo liječenje. Samo želimo da dobije još vremena – rekao je.