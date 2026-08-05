Hormuški tjesnac na rubu velikog preokreta

"Hormuški tjesnac mogao bi ponovno biti otvoren već u srijedu ili četvrtak", izjavio je američki predsjednik Donald Trump tvrdeći da Washington vodi vrlo dobre razgovore s Iranom. Trump je poručio kako Teheran želi postići sporazum i izbjeći američki napad te je izrazio nadu da veliki vojni udar na Iran neće biti potreban. Istodobno je ponovno upozorio da će Iran biti snažno napadnut ako odustane od pregovora.



Situacija u vezi s Iranom i Hormuškim tjesnacem ponovno se našla na prijelomnoj točki. U istom se danu govori i o mogućnosti skorašnjega diplomatskog dogovora i o prijetnji novih razornih napada. Prema Trumpovim riječima, pregovori s Iranom trajali su cijeli dan i bili su vrlo konstruktivni, a njihova bi posljedica mogla biti brzo otvaranje jednoga od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza. Iran međutim nije potvrdio Trumpovu verziju događaja. Teheran ističe da se ključni pregovori vode preko Omana, a ne izravno sa Sjedinjenim Američkim Državama, te nastoji umanjiti tvrdnje Washingtona o napretku razgovora. Zbog toga i dalje ostaje neizvjesno ide li regija prema diplomatskom rješenju ili novoj eskalaciji sukoba. Podaci koje je objavila tvrtka Kepler, specijalizirana za praćenje pomorskog prometa, pokazuju da je teretni promet kroz Hormuški tjesnac u utorak ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodni dan. Prema izvješću tvrtke, kroz tjesnac je prošlo osam brodova, pet tankera za prijevoz nafte i tri teretna broda, što je približno ista razina kao i dan prije.