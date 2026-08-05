"Hormuški tjesnac mogao bi ponovno biti otvoren već u srijedu ili četvrtak", izjavio je američki predsjednik Donald Trump tvrdeći da Washington vodi vrlo dobre razgovore s Iranom. Trump je poručio kako Teheran želi postići sporazum i izbjeći američki napad te je izrazio nadu da veliki vojni udar na Iran neće biti potreban. Istodobno je ponovno upozorio da će Iran biti snažno napadnut ako odustane od pregovora.
Situacija u vezi s Iranom i Hormuškim tjesnacem ponovno se našla na prijelomnoj točki. U istom se danu govori i o mogućnosti skorašnjega diplomatskog dogovora i o prijetnji novih razornih napada. Prema Trumpovim riječima, pregovori s Iranom trajali su cijeli dan i bili su vrlo konstruktivni, a njihova bi posljedica mogla biti brzo otvaranje jednoga od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza. Iran međutim nije potvrdio Trumpovu verziju događaja. Teheran ističe da se ključni pregovori vode preko Omana, a ne izravno sa Sjedinjenim Američkim Državama, te nastoji umanjiti tvrdnje Washingtona o napretku razgovora. Zbog toga i dalje ostaje neizvjesno ide li regija prema diplomatskom rješenju ili novoj eskalaciji sukoba. Podaci koje je objavila tvrtka Kepler, specijalizirana za praćenje pomorskog prometa, pokazuju da je teretni promet kroz Hormuški tjesnac u utorak ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodni dan. Prema izvješću tvrtke, kroz tjesnac je prošlo osam brodova, pet tankera za prijevoz nafte i tri teretna broda, što je približno ista razina kao i dan prije.
Hormuški tjesnac na rubu velikog preokreta
Raspravlja se o modelu prema kojem bi se ulazak u Perzijski zaljev odvijao rutom pod iranskim nadzorom, a izlazak plovnim putem pod nadzorom Omana
Komentara 17
Iran drzi sve karte, a Trump po obicaju laze i laze, to cak ni podkapacitirana MAGA vise ne vjeruje. A mi mislili da Biden blebeta, Trump daje kontradiktorne izjave svakih 2 sata, mi ostali smo toga svjesni, ali on vise nije
„Ako stvorimo presedan na Bliskom istoku da jedna zemlja može odlučiti kontrolirati međunarodni plovni put, naplaćivati prolaz i potapati brodove onih koji ne plaćaju, stvorili smo izuzetno opasan model koji će se ponoviti u drugim dijelovima svijeta“, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio, očito zaboravljajući da je cijela situacija uzrokovana kršenjem međunarodnog prava kada su SAD i Izrael napali Iran. Dok se vodi politička i vojna bitka za kontrolu nad prolazom, globalno tržište nafte suočava se s ubrzanim i opasnim iscrpljivanjem rezervi, piše CNN. Šef najvećeg svjetskog proizvođača nafte Saudi Aramco, Amin Nasser, upozorio je na razmjere krize: čak i ako bi se Hormuški tjesnac otvorio danas, trebalo bi i do 18 mjeseci samo za obnavljanje iscrpljenih rezervi sirove nafte. Svakog dana u kojem nema dogovora i deblokiranja, oko 15 milijuna barela sirove nafte ne stigne na svjetska tržišta, što opasno prijeti novim valom energetske i ekonomske nestabilnosti.
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Dogovor je veoma blizu, ali ne onaj koji se sviđa sada već vidno očajnom Trumpu. Iz Teherana dolazi potpuno drugačija priča. Trenutno ne postoji konsenzus čak ni o tome tko s kim uopće pregovara. Iran uporno naglašava da razgovore vodi isključivo s Omanom o privremenom režimu plovidbe, dok za zastoje u pregovorima izravno krivi američko miješanje i Trumpove javne prijetnje. Iranske novinske agencije Tasnim i Fars izvještavaju da određeni američki dužnosnici šalju pomiješane signale i opstruiraju tijek pregovora. Amerika ne učestvuje u razgovorima, potpuno je jasno. Iran to naziva svojim "pravima", što temeljno mijenja dosadašnja pravila plovidbe. Teheran predlaže spajanje trenutne južne rute (kroz omanske vode) i sjeverne rute (kroz iranske vode) u jedan dvosmjerni koridor. Iranski član pregovaračkog odbora Saeed Ayorlu potvrdio je da Teheran traži privremene aranžmane u razdoblju od jednog do tri mjeseca u kojima bi Iran imao potpunu dominaciju nad upravljanjem, sigurnošću, uslugama i razminiranjem tjesnaca.