VIDEO Pobjegao iz Rusije, pa objavio snimku ispred Eiffelovog tornja: 'Živ sam i slobodan'

Oporbeni ruski političar Boris Nadeždin objavio je 3. srpnja na svom Telegram kanalu da je uspio napustiti zemlju unatoč zabrani koju su mu vlasti ranije nametnule. U videu snimljenom ispred Eiffelovog tornja u Parizu poručio je: "Pozdrav svima. Imam dobre vijesti. Živ sam i slobodan – samo nažalost nisam u Rusiji". Nadeždin nije precizirao na koji je način napustio Rusiju ni hoće li zatražiti politički azil u Francuskoj. Rekao je samo da će o svojim daljnjim koracima odlučiti i javnost obavijestiti kada bude spreman.

🇫🇷 “I’m alive and free”: Boris Nadezhdin has fled to France



Boris Nadezhdin planned to run in Russia’s 2024 presidential election and began collecting signatures in support of his candidacy.



He was the only anti-war candidate, and in many Russian regions, people lined up… pic.twitter.com/joQlSDYIOO — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Ruske vlasti zabranile su mu legalno napuštanje zemlje 16. srpnja, manje od tjedan dana nakon što su ga proglasile stranim agentom. Prije toga, 13. srpnja, privremeno je pritvoren zbog prikazivanja 'ekstremističkih simbola' nakon što je na društvenim mrežama podijelio video s ubijenim oporbenim vođom Aleksejem Navaljnim.

Slučaj Nadeždina dodatno ilustrira sve oštriji obračun ruskih vlasti s bilo kakvim oblikom javnog neslaganja. Nadeždin se 2024. godine pokušao kandidirati protiv Vladimira Putina na predsjedničkim izborima kao jedini otvoreno proturatni kandidat. Iako mu je sudjelovanje na izborima zabranjeno, smatra se umjerenijim kritičarem Kremlja u usporedbi s Navaljnim. Prije rata održavao je relativno dobre odnose s dijelom vladajuće elite, zbog čega su ga analitičari u početku smatrali kontroliranom opozicijom.

Od početka punog rata u Ukrajini brojni su ruski građani s antiratnim stavovima uspjeli napustiti zemlju tajnim kanalima kako bi izbjegli progon. Među njima su novinarka Katerina Barabaš, učitelj i dokumentarist Pavel Talankin te ulična glazbenica Naoko.