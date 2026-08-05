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PUTIN RAZARA, TRUMP OKLIJEVA

Svi su pogodili cilj: Zašto nijedan ruski balistički projektil nije srušen iznad Kijeva

Autor
Danijel Prerad
05.08.2026.
u 21:46
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Trumpova administracija posljednjih je tjedana poslala pomiješane signale o tome hoće li Washington dopustiti Ukrajini da pod licencom proizvodi presretačke rakete Patriot

U masovnom ruskom napadu balističkim raketama i dronovima tijekom noći na srijedu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 su osobe ozlijeđene u glavnom gradu Ukrajine i Kijevskoj oblasti, dok su veliki požari zahvatili Kijev i njegova predgrađa, izvijestile su ukrajinske vlasti.

Jedna je osoba poginula, a 24 su ozlijeđene u samom glavnom gradu Kijevu, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Prema podacima Vojne uprave grada Kijeva, šteta je zabilježena na više od sedam lokacija diljem grada, uključujući okruge Holosijivskij, Obolonskij, Desnjanskij i Svjatošinskij, gdje su izbili veliki požari. Među ciljevima bili su skladište tvrtke Nova Poshta, logistički centri, vojne tvornice i trgovački centar Epicentr. Ostale žrtve zabilježene su u drugim dijelovima kijevske regije.

Ključne riječi
patriot Zelenski Trump Putin rat Rusija Kijev Ukrajina

Komentara 17

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MV
mvukovіc
21:51 05.08.2026.

Što je Krasnow u zadnjih pola godine, godinu učinio za Ukrajinu?!?

Avatar Marathon
Marathon
22:21 05.08.2026.

Jbg, Rusi gađali ukrajinski "Amazon".

LP
ljerka.p2911
22:18 05.08.2026.

Putler i russki ratni zločinci - genocidaši! Fuj

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