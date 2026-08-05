Svi su pogodili cilj: Zašto nijedan ruski balistički projektil nije srušen iznad Kijeva

U masovnom ruskom napadu balističkim raketama i dronovima tijekom noći na srijedu ubijeno je najmanje 17 ljudi, a 44 su osobe ozlijeđene u glavnom gradu Ukrajine i Kijevskoj oblasti, dok su veliki požari zahvatili Kijev i njegova predgrađa, izvijestile su ukrajinske vlasti.



Jedna je osoba poginula, a 24 su ozlijeđene u samom glavnom gradu Kijevu, izvijestio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Prema podacima Vojne uprave grada Kijeva, šteta je zabilježena na više od sedam lokacija diljem grada, uključujući okruge Holosijivskij, Obolonskij, Desnjanskij i Svjatošinskij, gdje su izbili veliki požari. Među ciljevima bili su skladište tvrtke Nova Poshta, logistički centri, vojne tvornice i trgovački centar Epicentr. Ostale žrtve zabilježene su u drugim dijelovima kijevske regije.