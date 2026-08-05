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Novo istraživanje

Učenici koji ranije počnu koristiti društvene mreže postižu slabije rezultate u školi

Pixabay
Autor
Vedran Balen
05.08.2026.
u 15:15
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Jedan od glavnih problema je stalna potreba za provjeravanjem obavijesti, koja djeci otežava koncentraciju

Djeca koja profile na društvenim mrežama otvore već s 11 ili 12 godina postižu slabije rezultate na školskim testovima od vršnjaka koji s otvaranjem računa pričekaju nekoliko godina, pokazalo je novo talijansko istraživanje. Razlika u uspjehu do 16. godine odgovara otprilike šest mjeseci školovanja, prenosi The Guardian.

Znanstvenici su analizirali podatke više od 5.000 talijanskih učenika, uspoređujući njihove navike korištenja društvenih mreža s rezultatima standardiziranih ispita iz matematike, talijanskog i engleskog jezika. Iako istraživanje ne dokazuje da su društvene mreže izravni uzrok slabijeg uspjeha, autori su uzeli u obzir niz drugih čimbenika, poput prethodnog školskog uspjeha, obrazovanja roditelja i obiteljskih prilika.

Najizraženije razlike uočene su iz matematike i talijanskog jezika, dok kod engleskog nije bilo značajnog pada rezultata. Istraživači smatraju da je jedan od glavnih problema stalna potreba za provjeravanjem obavijesti, koja djeci otežava koncentraciju i odvlači pažnju od učenja. Zaključuju kako roditelji, škole i donositelji odluka trebaju poticati razvoj zdravih digitalnih navika te raditi na stvaranju sigurnijih i manje ovisničkih društvenih platformi za mlađe korisnike.

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Ključne riječi
društvene mreže djeca Učenje

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