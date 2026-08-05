Boris Lapenda Lav o Oluji: 'Da smo tada imali današnju tehniku, vjerujem da rat ne bi trajao ni dva mjeseca'

Među brojnim hrvatskim braniteljima koji su u Kninu danas sudjelovali u obilježavanju 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja bio je i Boris Lapenda Lav, predsjednik Udruge veterana 4. gardijske brigade. Prisjetio se ulaska hrvatskih snaga u Knin, ratnih uvjeta u kojima su se branitelji borili te poručio kako su ponosni na ono što su učinili. – To je bilo biti ili ne biti. I hvala Bogu, san je bio biti i Bog je bio na našoj strani. I evo, konačno imamo slobodan grad Knin, naš kraljevski grad Knin. Ponosni smo na sve što smo napravili, ne stidimo se ničega i, ne daj Bože da ponovno zatreba, uvijek se na nas može računati – rekao je. Osvrnuo se i na dojam da posljednjih godina na središnje obilježavanje u Knin dolazi manje ljudi. Smatra da je jedan od razloga to što se obljetnica Oluje danas obilježava u brojnim hrvatskim gradovima i mjestima. – Po svim mjestima počelo se posljednjih godina obilježavati, što je po meni dobro. Knin je Knin, to je središte, ali Oluja je bila i u Slavoniji, Oluja je bila i u Lici i normalno je da ljudi žele u svojem mjestu nešto napraviti kako bi obilježili taj veliki, veliki dan – kazao je.

Boris Lapenda Lav na obljetnici Oluje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodao je da na broj okupljenih utječu i visoke temperature, kao i činjenica da je među braniteljima sve više starijih ljudi. – Velike su vrućine, moramo razumjeti. Mi smo već ljudi u godinama, nama nije zgodno, kao ni vama vjerojatno, sjediti dva sata na igralištu po ovim vrućinama. Nas je sve manje i manje, ali drago mi je kada vidim da dolazi omladina, da ljudi dovode mlade – rekao je. Vjeruje da će Knin tijekom večernjeg programa ponovno biti ispunjen građanima i posjetiteljima. – Navečer ovdje bude puno događanja, večeras je i koncert i, ako Bog da, grad će biti pun. To je lijepo za Knin, koji je mlad grad i u kojem živi dosta mladih obitelji. Daj Bože da se ovako nastavi, a vjerujem da i hoće – poručio je. Na pitanje je li današnja Hrvatska onakva kakvu su branitelji zamišljali ulazeći u oslobođeni Knin, odgovorio je da su oni kao ratnici ponajprije zadovoljni time što Hrvatska ima vlastitu državu.

– Mi nismo političari, mi smo ratnici. Što se nas tiče, više smo nego zadovoljni. Imamo državu, što je bio tisućljetni san hrvatskog čovjeka – rekao je. Pritom je podsjetio da se Oluja ne može promatrati odvojeno od ratnih godina koje su joj prethodile. – Kada se prisjetimo Oluje i svih događanja prije nje, ne smijemo zaboraviti da je Oluja bila kruna. Pet godina prije Oluje imali smo pakao, embargo, zabranu uvoza oružja, izbjeglice, prepune bolnice, stradali su Vukovar, Škabrnja i drugi gradovi – istaknuo je. Smatra da bi rat, uz vojnu opremu kojom Hrvatska raspolaže danas, trajao znatno kraće. – Da smo tada imali današnju tehniku, vjerujem da rat ne bi trajao ni dva mjeseca. Porazili bismo ih u dva mjeseca s današnjom tehnikom koju ima hrvatski vojnik. Mi smo tada imali kamione koje smo zarobili od njih i koje su oni koristili godinama. Sjećam se kada smo prvih dana dobili jedan minobacač. Nitko sretniji od nas. 'Ljudi, imamo minobacač i šest mina mi smo sad čudo' – prisjetio se. Zaključio je kako su Hrvatska vojska i država u proteklih 30 godina znatno napredovale. – Danas je vojska otišla daleko, Hrvatska je otišla daleko, moramo biti iskreni. Članica smo NATO saveza, Europske unije i Schengena, imamo euro. Radi se, plaće su bolje. Ima ljudi koji i danas teško žive, ali je puno bolje nego prije 30 godina – poručio je Boris Lapenda Lav.