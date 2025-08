Najteža i najkrvavija akcija u Oluji: Ginuli i zapovjednici

Uz potporu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva razbiti i presje i snage Ličkog korpusa u širem području Plitvičkih jezera i potom se na crti Korenička kapela – Tržačka Raštela spojiti sa snagama 5. korpusa Armije BiH. To je u operaciji Oluja bila glavna zadaća Zbornog područja Gospić. S druge strane, Lički korpus Srpske vojske Krajine (SVK) sa sjedišten u Korenici dobio je zadatak na liniji Ogulin – Plaški – Plitvička Jezera, Otočac – Vrhovine – Korenica, Perušić – Bunić – Udbina i Gospić – Medak – Gračac onemogućiti dublje prodore i bočna djelovanja Hrvatske vojske. Neprijatelj je računao da će biti dovoljno izdržati dva do tri dana i usporiti HV sve dok ne stigne obećana im pomoć Vojske Republike Srpske (VRS), Srbije i Crne Gore. No, svi su im ti planovi pali u vodu. Snage 15. korpusa SVK poražene su, oslobođen je čitav državni teritorij na tom zbornom području, a spajanjem sa snagama 5. korpusa Armije BiH deblokirana je bihaćka enklava u zapadnoj Bosni.