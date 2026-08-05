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NOVI REKORD

U Beču noćas čak 28,1 stupanj. Najvruća noć svih vremena u Austriji

Heatwave in Vienna
ELISABETH MANDL/REUTERS
VL
Autor
Snježana Herek
05.08.2026.
u 14:54
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Kako navode mediji, Beč je očito postao austrijski temperaturni rekorder, po danu i po noću.

Beč je noćas oborio još jedan austrijski rekord. S temperaturom, koja u noći s utorka na srijedu u centru austrijskog glavnog grada nije padala ispod 28,1 stupanj Celzija, bila je to “najvručija noć svih vremena u Austriji”. Preciznije rečeno, tropska noć! Kako navode meteorolozi, noć se smatra tropskom kada temperatura u nekom mjestu ne padne ispod 20 stupnjeva, između 18 sati prethodnog dana i 6 sati ujutro. Novi austrijski rekord zabilježen je danas ujutro u 6 sati. Prethodni austrijski rekord iznosio je 27,3 Celzijeva stupnja, a postavljen je 29. lipnja ove godine u bečkom Jubilarnom opservatoriju Hohe Warte.

Samo šest tjedana stari rekord sada je nadmašen za 0,8 stupnjeva. Što se tiče bečkoj Jubilarnog tornja, koji se nalazi na 450 metara nadmorske visine na periferiji Beča, a time i 300 metara višoj nadmorskoj visini od centra grada, tamo ostaje najtoplije noću, kada je znatno vjetrovitije na višim visinama nego pri tlu, budući da se hladniji zrak skuplja ispod tornja, u bečkoj kotlini. Temperaturni noćni rekord za bečki centar grada prethodno je iznosio 26,9 stupnjeva, a postavljen je 2.kolovoza 2017. godine.

U srijedu ujutro je srušen i sada iznosi 28,1 stupanj. Time je danas ujutro postavljen dvostruki noćni temperaturni rekord: austrijski i bečki. Kako pokazuju jutrošnji podaci ,tropsku noć u ovoj alskoj zemlji doživjeli su noćas i rano jutros i stanovnici glavnih gradova pet austrijskih saveznih pokrajina, od devet, koliko ih ukupno ima: Beč - centar grada 28,1 stupanj ( Beč - toranj Hohe Warte 24,3 stupnja), te Linz (Gornja Austrija) 23 stupnja, Eisenstadt/Željezno (Gradišće) 23. stupnja, St. Pölten (Donja Austrija) 22,5 stupnja i Bregenz (Vorarlberg) s 20,6 Celzijevih stupnjeva.

Kako navode mediji, Beč je očito postao austrijski temperaturni rekorder, po danu i po noću. Jučer poslijepodne, s temperaturom od 41,0 stupanj Celzija, izmjerenom u Stammersdorfu u Beču, najvišom ikad izmjerenom u Austriji, Beč je postavio novi austrijski rekord svih vremena. Međutim, to nije sve! Najtoplijom noći ikad dosad u Austriji i temperaturom od 28,1 Celzijev stupanj u središtu grada, Beč je jutros postavio, i u ovoj kategoriji, novi austrijski rekord. Za Bečane, “neslavni”, jer se ne samo danju nego sada i noću preznojavaju. Od ekstremnih vrućina, koje ne posustaju, više ne mogu ni disati niti spavati. Apsolutno opasno, tvrde zdravstveni stručnjaci! Istovremeno dok oni iz drugih stručnih područja upozoravaju kako bi već danas mogli pasti novi temperaturni rekordi u Austriji.

FOTO I na Trgu, i na prozorima stanova! Zagrebom se vijore hrvatske zastave, pogledajte prizore iz centra
Heatwave in Vienna
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Ključne riječi
temperature toplinski val Beč

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