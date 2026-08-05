Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UGLEDNI LIJEČNIK

Preminuo istaknuti hrvatski pedijatar Josip Grgurić

Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Kristina Gaćarić/Hina
05.08.2026.
u 22:22
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Od 1994. bio je redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), a predsjednik Republike odlikovao ga je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

Preminuo je Josip Grgurić, istaknuti hrvatski pedijatar i sveučilišni profesor, dobitnik UNICEF-ova priznanja "Prijatelj generacijama djece", koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj medicini, posvetivši svoj profesionalni život zdravlju te zaštiti i pravima djece. Vijest o smrti objavio je u srijedu HRT. Grgurić je rođen 1937. godine u Skradu, a doktorirao je 1981. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu. Objavio je više od 300 stručnih i znanstvenih radova te je autor nekoliko knjiga i monografija. U dva mandata obnašao je dužnost predsjednika Hrvatskoga pedijatrijskog društva, a bio je i osnivač te prvi predsjednik Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, navodi se u njegovu životopisu na stranicama Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata bio je predsjednik Komisije za pomoć i zdravstvenu zaštitu djece.

Od 1994. bio je redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH), a predsjednik Republike odlikovao ga je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. U Klinici za dječje bolesti Zagreb radio je od 1972. godine te je bio osnivač i voditelj Odjela za dječju gastroenterologiju i prehranu. Od 1978. do 1991. ravnatelj je Instituta za zaštitu majki i djece, a od 1993. do 2002. predstojnik Klinike za pedijatriju. Za docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta izabran je 1982., a za redovitog profesora 1988. godine. Nakon umirovljenja 2006. dodijeljeno mu je počasno znanstveno zvanje zaslužnog znanstvenika.

Nevjerojatni prizori, kod njih pada snijeg: 'Počelo je s tučom, a onda je počeo padati'
Ključne riječi
profesor pedijatar Josip grgurić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!