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POVIJESNI REKORD VEĆ SRUŠEN

Austrija ima novog rekordera. Bad Deutsch Altenburg s 41,2 stupnja vratio se na tron

Heatwave in Vienna
ELISABETH MANDL/REUTERS
Autor
Snježana Herek
05.08.2026.
u 16:54
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Danas je bila preko 39 stupnjeva. S današnjih 41,2 Bad Deutsch-Altenburg ne samo da se je vratio na tron nego je nadmašio i vlastiti rekord iz 2013. godine od 40,5 stupnjeva, što je trinaest godina bila najviša izmjerena temperatura u Austriji.

Priča s austrijskim temperaturnim rekordima posljednjih dana, koliko god je neuobičajena i zanimljiva, postaje već pomalo dosadna. Već treći dan zaredom u Austriji novi povijesni rekord svih vremena. Prema podacima Geosphere Austria, u srijedu u 15,40 sati poslijepodne je s izmjerenih 41,2 stupnja Celzija, novi povijesni rekorder postao grad Bad Deutsch-Altenburg u austrijskoj saveznoj pokrajini Donjoj Austriji . Time je s temperaturnog trona, na kojem je bio samo jedan dan, maknut jučerašnji austrijski rekorder Beč - Stammersdorf, u kojem je u utorak temperatura dosegla 41 stupanj Celzija.

Danas je bila preko 39 stupnjeva. S današnjih 41,2 Bad Deutsch-Altenburg ne samo da se je vratio na tron nego je nadmašio i vlastiti rekord iz 2013. godine od 40,5 stupnjeva, što je trinaest godina bila najviša izmjerena temperatura u Austriji. Danas je na meteorološkoj postaji Beč-Stammersdorf izmjereno 40 stupnjeva. Time je ova bečka postaja postala prva u Austriji, na kojoj je tri uzastopna dana zabilježena temperatura zraka blizu, ili veća od 40 stupnjeva. Na drugom mjestu najvrućijih sela, mjesta i gradova u Austriji u srijedu je s 40,3 Celzijevih stupnjeva bio donjoaustrijski Mistelbach. Odmah nakon današnjeg rekordera Bad Deutsch-Altenburga.

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