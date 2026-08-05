Opasne scene danas u Beču: Pucnjava, prometne nesreće, uhićenje…

Opasne scene odvijale su se u srijedu u Beču. Pucnjava, nekoliko prometnih nesreća i na kraju uhićenje vozača Audija mađarskih registarskih oznaka, osumnjičenog za izazivanje prometne nesreće u ulici Jedleseer u Floridsdorfu u Beču. Osumnjičeni počinitelj mađarskog podrijetla, odmah nakon prometne nesreće, kada je vidio da mu se približava policija, stisnuo je gas i dao se u bijeg. Tijekom bijega, kako su poslijepodne javili mediji, nesavjesni vozač je bježeći velikom brzinom pred policijom, navodno izazvao još nekoliko prometnih nesreća na bečkoj zaobilaznici. "Ispaljeno je nekoliko upozoravajućih hitaca", potvrdio je medijima glasnogovornik bečke policije Philipp Haßlinger.

Nakon jurnjave Bečom, policija je na na kraju pomahnitalog vozača Audija uspjela zaustaviti na cesti A4, u blizini Alt Simmeringa, u smjeru zračne luke Schwechat. I to, s više hitaca ispaljenih u gume automobila. Vozač je uhićen. Na mjesto događaja bio je veliki broj Službi hitne pomoći. Uz policiju bila je i profesionalna spasilačka Služba te brojna vozila Hitne pomoći. Policija zasad nije objavila podatke o broju ispaljenih hitaca tijekom policijske intervencije, kao ni informaciju ima li ozlijeđenih osoba. Istraga je u tijeku.