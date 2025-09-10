Naši Portali
PROBLEMI SRBIJE DUBLJI OD VUČIĆA

Tomislav Sokol: 'Sve dok se Beograd ne odrekne velikosrpske politike, vrata EU-a za Srbiju moraju ostati zatvorena.'

Europski parlament
VL
Autor
Tina Lakić
10.09.2025.
u 09:29

Problemi Srbije dublji su od Vučića. Srpska pravoslavna crkva i velik dio intelektualne elite glavni su tvorci i širitelji velikosrpske ideologije. Najbolje se to vidi u Crnoj Gori, u kojoj se pokušava uništiti crnogorski identitet i ponovno svesti ovu zemlju na privjesak Beograda, istaknuo je Sokol

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se održava u Strasbourgu zastupnici su raspravljali o stanju u Srbiji. U raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik, doc. dr. sc. Tomislav Sokol. Govoreći na plenarnoj sjednici, Sokol je istaknuo da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića autokratska država te je upozorio da je velikosrpska ideja prisutna i u redovima oporbe. „Srbija pod vlašću Vučića je autokratska država. To je režim koji je preuzeo medije, ugušio slobodu izražavanja i pretvorio javnu sferu u instrument vlastite propagande. Europska politika udovoljavanja Beogradu pokazala se promašajem. Srbija godinama vodi politiku sjedenja na dvije stolice, deklarativno teži članstvu u EU, a istodobno održava posebne odnose s Rusijom i provodi hegemonistički projekt 'srpskog sveta'.Problemi Srbije dublji su od Vučića. Srpska pravoslavna crkva i velik dio intelektualne elite glavni su tvorci i širitelji velikosrpske ideologije. Najbolje se to vidi u Crnoj Gori, u kojoj se pokušava uništiti crnogorski identitet i ponovno svesti ovu zemlju na privjesak Beograda.

Ako oporba u Srbiji doista želi europsku podršku, mora se jasno i nedvosmisleno ograditi od takve politike. Vidovdanski prosvjed pokazao je da je velikosrpska ideja itekako prisutna i u redovima oporbe , a to je nešto što Europa ne može prihvatiti. Ovakvoj Srbiji nije mjesto u Europskoj uniji. Sve dok se Beograd konačno ne odrekne velikosrpske politike prema susjedima, vrata EU za Srbiju moraju ostati zatvorena.” - kazao je Sokol.
