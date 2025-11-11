Tomislav Sokol: Postavljanje izložbe o tvorcu Memoranduma SANU vrijeđa hrvatski narod i državu

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i član HDZ-a Tomislav Sokol oglasio se na svom Facebook profilu povodom aktualne rasprave o financiranju i predstavljanju manjinske kulture u Hrvatskoj. U svojoj objavi Sokol je poručio kako Hrvatska treba podržavati manjinsku kulturu, ali istovremeno odlučno odbaciti, kako kaže, “pokušaje velikosrpske hegemonije”.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti: - Republika Hrvatska kao razvijena europska demokracija treba financirati manjinsku kulturu, ali odlučno odbaciti sve pokušaje velikosrpske hegemonije. Nama se sada, nažalost, ovo drugo podvaljuje pod ovo prvo, a mi prečesto okrećemo glavu i pravimo se blesavi. Ni srpski i hrvatski nacionalizam 90-ih nisu isti, kako to tvrdi Pupovac. Hrvatski je nacionalizam obrambeni, zaštitnički, slobodarski i pro-demokratski, a srpski je agresivan, zločinački i iskovan od mješavine svetosavske mitologije i komunističkih dogmi.

Kad netko pomisli da u glavnom gradu Lijepe naše može proračunskim novcem, bez ikakvog kritičkog odmaka, postaviti izložbu o jednom od tvoraca Memoranduma SANU, prijatelju Dobrice Ćosića i podupiratelju Slobodana Miloševića, čovjeku koji se javno ograđivao od srpskih intelektualaca koji su predlagali mirno rješenje krize u Jugoslaviji i koji je i nakon Srebrenice otvoreno podržavao Karadžića, onda je jasno da taj netko u najmanju ruku zlorabi povjerenje hrvatskih institucija i svjesno vrijeđa hrvatski narod i državu.

Dejan Medaković bio je jedan od onih koji su točili idejno gorivo u velikosrpski stroj i pomogli zatrovati srpski narod i uvesti ga u psihozu od koje se do danas nije oporavio. Lik i djelo takvog čovjeka u slobodnoj Hrvatskoj može se samo civilizirano kritizirati, a nikako "prati" umjetničkim postavima privatne kolekcije umjetnina. Ako ćemo odvajati lik od djela, mogli bismo organizirati puno događanja koja ističu umjetničku stranu javnih osoba čije političko nasljeđe ne pripada civiliziranom društvu. To je opasna praksa.

Povjerenje između naroda i političkih faktora ne gradi se provokacijama ni intelektualnim vratolomijama kojima je svrha zamutiti vodu. Cilj je trenutne hajke destabilizacija ove Vlade desnoga centra jer ljevica je nakon Thompsonovog koncerta ovoga ljeta shvatila da dugoročno gubi. Sad bi rado zabranili Thompsona i srušili one koji su stvorili pretpostavke da se taj festival domoljublja na Hipodromu održi. Uvjeren sam da će vlada HDZ-a, DP-a i partnera imati pravi odgovor na ovu hajku, ne raspirujući niske strasti i štiteći nacionalni interes i ustavnopravni poredak, stoji u objavi.