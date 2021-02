Tomašević: 'Kandidatura Vanđelića nema veze sa mnom'; Mišić: 'Mjesecima već odlučuje, zato obnova stoji'

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević u utorak je poručio kako moguća kandidatura Damira Vanđelića za gradonačelnika Zagreba, s njim "nema nikakve veze".

"Ne bi spekulirao, to je njegova odluka i odluka HDZ-a; vidim da o tome i on priča ovako-onako već tri mjeseca. Ali, što se mene tiče, to sa mnom nema nikakve veze", rekao je Tomašević novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se održava sjednica Gradske skupštine, upitan kakvo je njegovo očekivanje, ide li ili ne ide privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić u utrku za gradonačelnika Zagreba.

Na pitanje 'misli li da Vanđelić neće možda s njim imati veze u 2. krugu izbora za gradonačelnika Zagreba', Tomašević je kratko odgovorio: "Ne vjerujem".

Predsjednik Kluba zastupnika lijevog bloka u zagrebačkoj Gradskoj skupštini napomenuo je kako su oni "gurali i pritiskali" da se Zakon o obnovi što prije usvoji, a usvojio se tek šest mjeseci nakon potresa.

'Vidimo koliko sada brzo idu izmjene za Baniju", rekao je Tomašević, dodavši da je tako trebalo ići i nakon potresa u Zagrebu.

"I dogodilo se ono što smo upozoravali - da će biti podjela odgovornosti između različitih institucija i da će prebacivati odgovornost za neuspjelu i sporu obnovu s jedne institucije na drugu", ustvrdio je.

Kaže i da je privremeni ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić upozoravao da on "nema nikakve veze s tim kompliciranim zahtjevima i dokumentacijom nego da je to odgovornost Ministarstva graditeljstva".

S druge strane, kaže Tomašević, "mi smo tražili jednu instituciju gdje će se prebaciti javne ovlasti na tu instituciju tako da nema veze više to sa Ministarstvom graditeljstva gdje se trebaju slati zahtjevi".

Rekao je i da u Fondu za obnovu, koliko zna, radi samo sedam zaposlenih i oni su prebačeni iz drugih agencija i ministarstava.

"Mi smo tražili da se iz svih relevantnih institucija određeni, adekvatan broj ljudi prebaci i da se daju javne ovlasti toj instituciji tako da se ne mora slati zahtjev nekom ministarstvu pa da onda se dešava ova situacija", objašnjava Tomašević.

Na pitanje znači li to da Vanđelić nije kriv za komplicirani sustav, ustvrdio je kako je glavna odgovornost za kompliciranu birokraciju i dokumentaciju na Vladi zato jer je donijela program mjera gdje je to zapravo odlučila. Podsjetio je da dokumentacije koja je potrebna nije bilo u Zakonu.

"A onda je opet odgovornost na Vladi s obzirom da nije iskoristila mogućnost digitalnog povlačenja tih dokumenata iz svojih baza podataka, nego je prebacila tu odgovornost na građane da obilaze šaltere bez veze", kaže Tomašević.

Što se tiče Vanđelića, Tomašević kaže: "Budući da se on, koliko znam, javljao za ravnatelja i ne vidim ni izbliza da je završio svoj posao nego da ga je na neki način tek započeo, onda me u tom smislu čudi, budući da je išao na razgovor da bude stalni ravnatelj Fonda prije tjedan dana, da si je uopće nominirao kandidaturu; ali očito ima i nekakve druge kalkulacije i igre u HDZ-u", dodao je.

Potpredsjednik Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić rekao je u utorak da je isključivo odluka HDZ-a o tome ide li Damir Vanđelić u utrku za gradonačelnika Zagreba ili ne, ali ako se odluči da ide, tada od Vanđelića očekuje da se povuče iz Fonda za obnovu.

"Oni će donijeti na svojim tijelima odluku o kandidatu za gradonačelnika, mi se nećemo opterećivati njihovim kandidatom. Ali, ono što je važno za reći vezano za gospodina Vanđelića - on je još uvijek privremeni ravnatelj Fonda za obnovu, a vidimo svakodnevno u gradu Zagrebu ne da obnova nije započela, nego nije još niti rušenje započelo onih objekata koji bi se trebali rušiti da bi uopće obnova mogla početi", izjavio je Mišić novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se održava sjednica Gradske skupštine.

Kaže i da više od četiri mjeseca nakon što je Zakon o obnovi donesen, nema nikakvih rezultata.

"Zbog toga što gospodin Vanđelić mjesecima odlučuje želi li ili ne želi biti HDZ-ov kandidat za gradonačelnika, obnova stoji. Više obnova ne može stajati i zbog toga je i moja poruka gospodinu Vanđeliću - ako želi biti kandidat ja mu želim puno sreće, ali u tom slučaju očekujem od njega da se povuče iz Fonda za obnovu", istaknuo je Mišić.

Na pitanje kada će SDP konačno naći svog kandidata za gradonačelnika Zagreba, Mišić kaže kako očekuje da se u idućim danima ta odluka donese, kako bi i gradski zastupnici SDP-a zajedno sa svojim kandidatom predstavili što su radili posljednje četiri godine.

Istaknuo je da su na ovu sjednicu Gradske skupštine predložili da se otpišu računi za električnu energiju za stanovnike Zagreba koji nakon potresa žive u stambenim kontejnerima te rekao kako očekuju da taj njihov prijedlog na sjednici jednoglasno prođe. Očekuje i da će nakon toga Vlada ispraviti tu nepravdu.

Na pitanje hoće li Joško Klisović biti kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba, Mišić kaže da će o tome odluku morati donijeti tijela gradske organizacije ili povjerenik.

"Ali, u svakom slučaju tko god bude kandidat SDP-a za gradonačelnika, a to mogu reći i u ime svih svojih kolega zastupnika u Gradskoj skupštini, imat će našu podršku i pomoć u kampanji. Sigurno da ćemo razgovarati kako bismo postigli ono što je konačni cilj ne samo SDP-a nego i cijele opozicije - a to je da oni koji su danas opozicija u Gradskoj skupštini preuzmu odgovornost za upravljanje Zagrebom nakon svibanjskih izbora i ispravimo sve ono loše što se godinama radi u Zagrebu", poručio je Mišić.