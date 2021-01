Vanđelić: Za 10 dana odlučit ću hoću li u utrku za gradonačelnika

Dosad se o tome samo razgovaralo u kuloarima, a tu i tamo u javnost bi “iscurila” i pokoja neslužbena informacija koja je upućivala na Damira Vanđelića, trenutačnog v. d. ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, kao mogućeg HDZ-ova gradonačelničkog kandidata. I sam je Vanđelić u nekoliko navrata rekao da baš i nema tih ambicija. No sve se promijenilo danas, kad je “ne” postalo – “možda”, a konačnu će odluku, rekao je, donijeti u idućih desetak dana. Ponuda stoji i o njoj se razgovara, dodao je, već dva mjeseca, a hoće li na kraju ipak biti HDZov kandidat za gradonačelnika, odlučit će, zaključio je, ovisno o tome kako će ići obnova. Jer – ako obnova dobro krene, razmotrit će sve opcije koje su na stolu.

Prihvatili bi i ‘vanjskog’

Tako je Vanđelić dao naslutiti da još uvijek nije ispao iz igre, a da je postavljanje na mjesto šefa Fonda za obnovu zapravo bio “probni balon” kako bi Vanđelića prepoznala šira javnost, prije nego što ga HDZ istakne kao službenog kandidata bila je ideja, kako se može čuti u stranci, samog premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Kraj siječnja ili početak veljače rok je koji su unutar HDZ-a postavili kako bi “izbacili” svog kandidata za utrku za Zagreb, no ništa nije gotovo, ističu u zagrebačkom HDZ-u, dok nije gotovo, pa tako i njihova borba da “proguraju” svog favorita – nedavno izabranog predsjednika Gradskog odbora HDZ-a i zagrebačke Gradske skupštine Mislava Hermana. Neslužbeni razgovori u kojima se zbrajaju plusovi i minusi jednog i drugog sve su češći i intenzivniji. Ipak, u gradskom HDZ-u bliži su opciji da to bude Herman, specijalist ginekologije i opstetricije u Petrovoj bolnici. Nemaju ništa protiv Vanđelića, ističu, no on nije član HDZ-a, a problem je, kažu u zagrebačkom HDZ-u, što je i stranački nepoznata osoba, pa ga u toj stranci teško prihvaćaju kao potencijalnog kandidata.

– HDZ-ovci mogu prihvatiti nekog vanjskog, nekog tko se integrirao, a nije formalno naš, poput ministra Zdravka Marića, koji nije u stranci, a vodi financijski resor već dva mandata HDZove Vlade. Zato je dio članstva i njega jedno vrijeme spominjao kao potencijalnog kandidata. No ako su iz vrha stranke željeli ići s Vanđelićem, trebali su ga predstaviti članstvu puno ranije – kaže jedan HDZ-ovac, dodajući da nitko nema primjedbi na Vanđelićev životopis, koji je prilično impresivan. Već kao student strojarstva i brodogradnje istaknuo se Rektorovom nagradom, a bio je i jedan od tri najbolja studenta u klasi, i to nakon što se vratio iz Domovinskog rata, gdje je šest mjeseci bio zarobljen u logoru.

Kasnije je nastavio školovanje magisterijem strojarstva i MBA studijem marketinga i financija na University of Liverpool, a danas je jedan od najistaknutijih menadžera u zemlji te je, uz to što vodi Fond za obnovu, i predsjednik Nadzornog odbora Ine te predsjednik Savjeta Hanfe. Svoj poslovni put počeo je u Plivi, od 2004. do 2016. bio je direktor investicija u Adris Grupi, a nakon toga postao je predsjednik uprave Croatia osiguranja.

– Čovjek zna što radi i zna menadžerski posložiti cijelu priču. Grad Zagreb i jest kao velika tvrtka koju treba voditi, a Vanđelić to ima u malom prstu – kaže drugi HDZ-ovac. Dok govore koje su političke prednosti, a koji nedostaci svakog od njih dvojice, ne žele se izjašnjavati imenom i prezimenom. No dok ih uspoređuju u neslužbenom razgovoru, više njih s kojima smo razgovarali za svakog ističu slične ili iste karakteristike – stabilan, staložen, nema repova i afera i – normalan.

– Zapravo, imaju više sličnosti nego različitosti. I jedan i drugi rođeni su Zagrepčani, no Vanđelić je desetak godina stariji – kažu u HDZ-u. S druge strane, dodaju, Herman je također iznimno cijenjen u svom poslu, a da je to uistinu tako potvrđuju i brojne rodilje koje su ga ocjenjivale na internetskim stranicama, poput najdoktor.com.

Još jedan plus ovom novopečenom predsjedniku Gradske skupštine je i da je “dijete” HDZ-a, u kojem je od studentskih dana, prošao je sve stepenice stranke i dio je modernije generacije političara, zbog čega ga neki nazivaju “Plenkovićem u malom”.

Izazivač za drugi krug?

Da može postići rezultat, kažu u HDZ-u, pokazao je na prošlim lokalnim izborima, kad je ta stranka s 18,96 posto pobijedila u Gradskoj četvrti Gornji grad – Medveščak s Hermanom kao nositeljem liste.

– Do tada je bilo uvriježeno mišljenje, na temelju rezultata prijašnjih godina, da su HDZ-ovi birači u glavnom gradu u Brezovici, Gornjoj i Donjoj Dubravi, dakle na periferiji, a on je na svoje ime i prezime pobijedio u središtu Zagreba, koji je dotad bio SDP-ova “utvrda” – kažu u HDZ-u. Tko će na kraju biti kandidat, odluka je, naglašavaju zagrebački HDZ-ovci, koju će zajednički donijeti stranački vrh i gradska organizacija. No teško je vjerovati da premijer neće imati veliki utjecaj, ako ne i presudan, u odabiru kandidata.

A mogu li Herman ili Vanđelić pobijediti Milana Bandića, pitali smo HDZ-ovce? Više izvora kaže da je taj scenarij itekako moguć, ali samo ako svi članovi HDZ-a sto posto stanu iza kandidata koji će ih na kraju zastupati. A mi bismo dodali – i simpatizeri HDZ-a. U svakom slučaju, ovaj put HDZ se očito potrudio da pronađe kandidata koji će parirati Bandiću, a ako uspiju pokrenuti sve svoje resurse, postoje šanse da Herman, Vanđelić ili netko treći bude ozbiljan izazivač za drugi krug.

VIDEO Još nema popuštanja mjera. Božinović: “Najgora je opcija da se nešto naglo otvori pa onda naglo trebate zatvoriti.”