Želi li Tomašević srušiti Bandića ili zavladati ljevicom?

Roditelji, izgled i zagrebački gradonačelnik – tri su to stvari koje se u životu, šali se internet, ne mogu birati. Je li Milan Bandić čovjek koji će u svibnju sljedeće godine potvrditi da je ta zafrkancija itekako istinita, vidjet ćemo, ali nakon propalih pregovora lijevo-liberalne opcije koja bi mu, prema anketama, jedina mogla stati na kraj, dugogodišnjem bi prvom čovjeku metropole posao dobivanja još jednog mandata mogao biti puno lakši.

Neće sa SDP-om, na sam je Badnjak objavio čelnik platforme Možemo! Tomislav Tomašević pa obrazložio kako je ta odluka posve racionalna jer se najboljim načinom za micanje Bandića s vlasti pokazao odlazak na izbore u blokovima, a ne u velikoj koaliciji.

– Posljednjih dana SDP je javno isticao da bi on i ostale oporbene stranke podržali moju gradonačelničku kandidaturu pristanemo li na predizbornu koaliciju, tj. na zajedničku listu za Skupštinu i vijeća gradskih četvrti. Zajednička anketa pak pokazala je da zajednička lista ne bi imala nikakva sinergijskog učinka. Dapače, pokazala je gubitak – pojasnio je Tomislav Tomašević i dodao kako će na izborima biti za njih ključno na birališta dovesti sve birače koje mogu, a u širokoj predizbornoj koaliciji dio bi njihovih birača ostao doma. Prema zajedničkoj anketi, obrazložio je Tomašević, svaki peti birač platforma Možemo! i Zagreb je naš ne bi glasao za široku koaliciju.

SDP računa na devet mjesta

– Osim toga, dosadašnje iskustvo pokazalo je da mi na birališta uspijevamo izvući veliki broj apstinenata i mladih ljudi, dakle one za koje se misli da su nezainteresirani ili da su digli ruke od politike – objasnio je u kojem grmu leži nada prvi čovjek platforme Možemo!, u kojoj kažu i da ankete pokazuju kako bi upravo Tomislav Tomašević i sada u prvom krugu dobio daleko najviše glasova u odnosu na ostale kandidate, dvostruko više u odnosu na drugoplasiranog Bandića.

Spremni su sami osvajati Skupštinu, jasni su “možemovci”, što ne znači da će isključiti postizborne dogovore i koalicije jer, prema anketama, tek s ujedinjenom ljevicom mogu doći do većine u gradskom parlamentu. Od 47 zastupnika koliko će ih, nakon promjene Zakona o lokalnoj samoupravi, od sljedeće godine biti u Skupštini, svi bi ljevičari zajedno trebali osvojiti 27 mandata.

Sam SDP, prema tim anketama, koje su svi zajedno naručili s ciljem da im kažu trebaju li u pregovore ili da se drže sami sebe, osvaja deset mandata, ali to ne znači da je 17 “preostalih” od Možemo! jer u računicu ulaze i postoci Glasa, odnosno Anke Mrak Taritaš te nezavisnog Renata Peteka, koji su također bili uključeni u ujedinjenu lijevo-liberalnu opciju. Da će s njima nastaviti pregovore, kazao je Gordan Maras, predsjednik zagrebačkog SDP-a, u kojem su mišljenja kako je Možemo! ipak donio odluku koja će Bandiću samo pomoći da se dočepa još četiri godine na čelu glavnoga grada.

– Ankete su nam pokazale da bi na izborima za gradonačelnika u prvom krugu Tomašević trebao imati 30 posto glasova, Maras 8,5, Mrak Taritaš šest i Petek četiri posto. Da idemo ujedinjeno, imali bismo 48-49 posto glasova birača i Tomašević bi mogao pobijediti već u prvom krugu – objašnjavaju nam u SDP-u kako vide epilog te dodaju kako je gubitak u “negativnom sinergijskom učinku” koji Tomašević spominje samo pet posto, što je gotovo na razini statističke pogreške.

Još jedan krug razgovora, kažu SDP-ovci, slijedi im s Petekom i Mrak Taritaš, a za dva tjedna objavit će i svoga službenog kandidata za Zagreb. Ima li šanse da to bude netko od dvoje spomenutih, uspiju li razgovori? Ne, tvrde u SDP-u, jer je Gordan Maras u anketama imao bolji postotak. A je li onda on taj?

– To ćemo vidjeti – zagonetni su u SDP-u, gdje pitamo i kakve su točno zahtjeve imali prema Tomaševiću i jesu li oni možda utjecali na njegovu odluku. Kažu – gotovo nikakve.

– Nismo jednostavno do toga ni došli. Htjeli smo da se mandati u mogućoj koaliciji podijele po anketi, a do faze da se razgovara o mjestima na listi, o dogradonačelnicima, predsjedniku Skupštine ili bilo kakvim drugim detaljima uopće nije bilo govora. U dva dana oni su samo odlučili da ne žele ujedinjenje – kažu nam u SDP-u, u kojem na svojih barem devet mandata u gradskom parlamentu i dalje računaju.

Misli i da bi se ova Tomaševićeva odluka možda mogla negativno odraziti na njegov rejting jer je, upozoravaju, pao tri posto i u odnosu na anketu koju je SDP sam naručio, a koja je prethodila ovoj koju su naručili svi zajedno.

Vanđelić za drugi krug

Govori se i da možda samom Tomaševiću cilj nije toliko da postane gradonačelnik, koliko mu je cilj da postane najjači na ljevici, odnosno da pokuša tu poziciju preuzeti SDP-u. Zamjera mu se i što je odbacio moćniju stranačku infrastrukturu jer ipak su one te koje donose pobjede. S druge pak strane, oni koji ga potpuno podržavaju podsjećaju da je upravo SDP iznjedrio Bandića i da bi iz te stranke sadašnji gradonačelnik kasnije u Skupštini mogao skupljati “žetončiće” jer je ondje mnogo onih koji su mu dužni. Ne treba im taj uteg, govore u Možemo! koji bi, kako nam kažu, uvijek morali oprezno gledati i na to tko je blizak sadašnjem predsjedniku stranke Peđi Grbinu, a tko Bandićevu učeniku Davoru Bernardiću.

Da je Tomislav Tomašević donio dobru odluku, smatra politički analitičar Davor Gjenero, koji je SDP i Možemo! usporedio s HNS-om i HSLS-om početkom 2000-ih.

– Oni su kao dva balona, od kojih jedan ide u zrak, a drugi pada. Naravno da u takvoj situaciji nećete vezivati te balone, nego ćete svoj pustiti da leti i eventualno iz ovog koji pada pokupi određene vrijedne ljude – govori Gjenero, koji smatra i da Milan Bandić na predstojećim izborima biračko tijelo jednostavno nema. Ima klijentelu, kaže taj analitičar, ali mu ona neće iznjedriti puno glasova, a pričekati treba i koga će HDZ pustiti u utrku za Zagreb.

– Bude li to Mislav Herman, bitka će se voditi između Bandića i Tomaševića. Bude li to Damir Vanđelić, onda će se on s Tomaševićem boriti u drugom krugu – kaže Gjenero i ističe da i Gordan Maras ima nešto birača, ali uzmu li se u obzir rezultati parlamentarnih izbora, ne može računati na veći broj preferencijskih glasova.