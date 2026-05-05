'Hvala svima na povjerenju i podršci'

Jandroković najdugovječniji predsjednik Sabora, punih 9 godina na toj dužnosti

Zagreb: Konferencija za medije Gordana Jandrokovića nakon sjednice Predsjedništva Sabora
U bogatoj političkoj karijeri, Jandroković je više puta biran za saborskog zastupnika, a osim toga bio je i ministar vanjskih poslova, potpredsjednik Vlade kada je Hrvatska postala članica NATO-a.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković najdugovječniji je predsjednik Sabora u neovisnoj i samostalnoj Hrvatskoj, danas je punih devet godina kako obnaša tu dužnost u trećem mandatu.

 Prvi je put za predsjednika Sabora izabran 5. svibnja 2017. godine, potom u srpnju 2020., pa u svibnju 2024. godine.

 „Devet godina na čelu Hrvatskog sabora. Hvala svima na povjerenju i podršci“, kratko je poručio u objavi na društvenoj mreži.

  Uzme li se u obzir da je prvi višestranački Sabor konstituiran prije 36  godina, 30. svibnja 1990. godine, Jandrokovićev mandat čini četvrtinu tog razdoblja.

