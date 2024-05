VIDEO Kruži snimka omamljenog atentatora iz Slovačke i njegovih prvih riječi nakon napada, oglasio se i njegov sin

Slovački premijer Robert Fico (59) operiran je sinoć nakon što je jučer na njega izveden atentat u Handlovi, a njegovo stanje trenutačno se smatra stabilnim. Zamjenik premijera Tomaš Taraba još je jučer za BBC potvrdio kako je operacija prošla dobro, no izvori iz bolnice u kojoj se nalazi, a ispred kojeg cijelo vrijeme dežuraju jake policijske snage, potvrdio je za TV Markizu kako je Fico ipak i dalje u životnoj opasnosti.

Policija je objavila da je privela napadača za kojeg je slovački TV kanal TA3 izvijestio da je bivši zaposlenik privatne zaštitarske službe. Za njegov atentat osumnjičen je 71-godišnji književnik Juraj Cintula iz Levica, koji je odmah nakon napada priveden. Sinoć je, javljaju mediji, nakon detaljnog ispitivanja doveden i do svog automobila jer se sumnja da se u vozilu nalaze eksplozivi, no to još nije potvrđeno.

