Tko je pucao na bivšu saborsku zastupnicu? Formalna dokazna radnja prepoznavanja nikada nije provedena

Vrhovni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Varaždinu kojom je Marko Taradi (37) oslobođen optužbe da je 4. svibnja 2008. godine pucao na poduzetnicu Nikolinu Babić, bivšu saborsku zastupnicu i aktualnu predsjednicu Hrvatskog teniskog saveza. Tada je na BMW u kojem se vozila s trogodišnjim sinom u Čakovcu netko ispalio nekoliko hitaca iz pištolja.

Počinio samoubojstvo

Jedan metak prošao joj je kroz rukav trenirke. Nakon dugogodišnje istrage Taradi je uhićen i osuđen na pet godina i dva mjeseca zatvora, što je Vrhovni sud ukinuo i vratio na ponovno suđenje na kojem je Taradi oslobođen. Ostalo je tako nerazjašnjeno tko je onda pucao na N. Babić. Tragovi vode prema naručitelju poduzetniku Miljenku Crnčecu koji je 2014., dan nakon Taradijeva uhićenja, počinio samoubojstvo i ostavio poruku u kojoj je pisalo: "Ostavio sam smeće da živi da nemate problema u životu. Pusa." Ustrijelio se u terencu u blizini kuće N. Babić.

Crnčec je nekad radio u tvrtki njezina oca Alojzija Sobočanca, s kojim nije bio u dobrim odnosima otkako mu je uručio otkaz. Navodno je Sobočancu čak i zaprijetio da će mu se zbog toga osvetiti. Taradi je bio optužen da je na N. Babić pucao upravo na zahtjev M. Crnčeca, koji ga je, još kao 15-godišnjaka, povremeno znao angažirati za neke poslove. Taradi je oslobođen optužbe iako je na pištolju pronađen njegov DNK te unatoč tome što ga je N. Babić prepoznala kao počinitelja. Vrhovni sud je, naime, ocijenio da dokazi nemaju značaj čvrsto zatvorenog kruga indicija koji bi bez dvojbe ukazivali na Taradija kao jedinog mogućeg počinitelja.

Formalna dokazna radnja prepoznavanja optuženika, naime, nikada nije provedena, što, kako smatra Vrhovni sud, predstavlja neshvatljivi propust! N. Babić su tijekom izvida pokazane fotografije mogućih počinitelja, između ostalog i Taradijeva, no ona ga tada nije prepoznala. Nakon što je doznala da je Taradi uhićen, prepoznala ga je na fotografiji s Facebooka, i to, kako je rekla, s 50 posto sigurnosti, a tek kada je vidjela snimku njegova ispitivanja pred državnim odvjetnikom, bila je sigurna da je upravo on počinitelj.

"Dakle, prvostupanjski sud pravilno uočava da se radi o prepoznavanju pod utjecajem saznanja da je optuženikov DNK profil nađen na pištolju iz kojeg je pucano. Pri tome, važno je naglasiti da se radi o prepoznavanju do tada nepoznate osobe glave prekrivene kapuljačom, i to šest godina nakon događaja, a oštećenica je tu osobu mogla vidjeti svega nekoliko trenutaka, u noćnim uvjetima, i izvjesno u stanju šoka zbog iznenadnog napada", navodi Vrhovni sud. Što se tiče Taradijeva DNK na zatvaraču pištolja, Taradi je rekao da je više puta dolazio u kontakt s oružjem pokojnog Crnčeca tijekom zajedničkih odlazaka u lov, kao i prilikom premještanja oružja iz ormara u ormar. Jedan od svjedoka potvrdio je da je Taradi pomagao Crnčecu u lovu, ali i u drugim poslovima – "kao sluga".

Osim toga, Taradi je rekao da je pucao iz Crnčecova pištolja na streljani. Vrhovni sud je odbacio i tvrdnje da je Taradi napisao prijeteće poruke i adresu na omotnici u lipnju 2008. Vještak je zaključio da je to prijeteće pismo pisano velikim tiskanim slovima s namjerno iskrivljenim rukopisom pa se ne može isključiti mogućnost da ga je pisao netko drugi. To što je na jednoj kuverti ostao trag Taradijeva DNK moglo je biti i od ubacivanja pisma u poštanski sandučić na Crnčecov zahtjev.

"Ima nekog Slovenca"

Prijatelj pokojnog Crnčeca svjedočio je da je Crnčec govorio da "ima nekog Slovenca koji za njega obavlja prljave poslove". Stoga nije isključeno da je Crnčec, kojeg sud osnovano smatra odgovornim za slanje prijetećih poruka i napade na kćeri A. Sobočanca, u tu svrhu angažirao druge osobe s kriminalnim iskustvom, a ne Taradija kao mladu i neporočnu osobu. Taradi je dvije i pol godine proveo u istražnom zatvoru. Bio je optužen i da je 2013. postavio ručnu bombu u dvorištu sestre Nikoline Babić, no za to je već ranije oslobođen krivnje. Tada je pronađena poruka: "Pitaj oca i seku zašto se to događa, oni imaju odgovore, još ćemo se vidjeti." Od Crnčecove smrti prijetnji nije bilo.

