Tko je novi Putinov čovjek od povjerenja, zovu ga 'Mesar iz Mariupolja'

Zamjenik ruskog ministra obrane Dmitrij Bulgakov smijenjen je s dužnosti i premješten na "drugo radno mjesto", priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Zamijenit će ga general pukovnik Mihail Mizincev koji se smatra odgovornim za teške napade na južni ukrajinski grad Mariupolj koji je Rusija okupirala krajem svibnja.

Tisuće civila ubijeno je tijekom opsade, tvrdi Ukrajina. Mizincev je bio šef nacionalnog centra za upravljanje obranom. Sada će biti odgovoran za logistiku oružanih snaga.

Smjena Bulgakov je potez koji se naširoko smatra kaznom za propuste u potpori operacijama u Ukrajini. Neki analitičari vjeruju da je logistika slaba karika u ruskoj vojsci, koja uzrokuje poteškoće od pokretanja ofenzive u veljači.

Mihail Mizincev, koji će zamijeniti Bulgakova je pod sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva zbog svoje uloge u opsadi Mariupolja. Mizincev (60), prozvan je 'Mesar iz Mariupolja'.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva rekla je da je on poznat po korištenju prijekornih taktika, uključujući granatiranje civilnih centara u Alepu, u Siriji, 2015.-16., a kasnije i u Mariupolju - gdje su počinjeni zločini protiv Ukrajinaca, piše Sky News.

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je potpisao izmjene zakona koji predviđaju do 10 godina zatvora za vojnike koji izbjegnu mobilizaciju, dezertiraju, predaju se ili odbiju boriti. Te izmjene Kaznenog zakona predviđaju kazne do 10 godina zatvora za vojnike koji dezertiraju, neodazovu se na moblilizaciju, "neovlašteno" se predaju neprijatelju ili se odbiju boriti. Djela pljačke također su kažnjiva kaznom do 15 godina zatvora.

Te zakonske promjene uslijedile su nakon što je Rusija ovaj tjedan proglasila djelomičnu mobilizaciju rezervista za borbu u Ukrajini, gdje su ruske snage pretrpjele neuspjeh posljednjih tjedana. Naredba o mobilizaciji, koja se prema vlastima odnosi na 300.000 ljudi, izazvala je zabrinutost mnogih Rusa, a neki su odlučili napustiti zemlju.

