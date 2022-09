VIDEO Šire se snimke oružja koje dobivaju mobilizirani Rusi: 'Neprijatelj se na ovo poreže i dobije tetanus?'

Rusija je ovaj tjedan proglasila djelomičnu mobilizaciju rezervista za borbu u Ukrajini, gdje su ruske snage pretrpjele neuspjeh posljednjih tjedana. Ruski vojnici navodno su zgroženi stanjem oružja koje dobivaju, a snimke se šire društvenim mrežama. Novinar časopisa Bellingcat, Bugarin Christo Grozev, objavio je navodne snimke oružja koje dobivaju mobilizirani Rusi. Riječ je kalašnjikovima koji su u jako lošem stanju, zastarjeli, hrđavi.

Newly mobilized Russian men are showing the rusted AK's they were given. pic.twitter.com/bRvVmdJC5b