STIŽE LI PROMJENA VLASTI

Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump

Autor
Hassan Haidar Diab
09.11.2025.
u 21:48

Pet mjeseci uoči mađarskih parlamentarnih izbora ankete pokazuju da oporbeni čelnik uživa potporu 48 posto birača, dok je stranka aktualnog premijera na 37 posto

Mađarski premijer Viktor Orbán slavi svoj uspjeh nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon sastanka u Bijeloj kući, gdje je glavna tema bila nove američke sankcije na rusku naftu. Orbán je, očito uspješno, izborio izuzeće za Mađarsku, osiguravajući dotok ruskih energenata, dok su kratko komentirali i vojnu situaciju u Ukrajini. No, snimljeni dijalog između dvojice lidera izaziva ozbiljnu kritiku jer se čini da su se rugali stvarnim šansama Ukrajine na pobjedu, dok stanovnici te zemlje svakodnevno ginu.

Orbán je optužio druge, neimenovane države da preferiraju nastavak rata “jer mnoge od njih vjeruju da Ukrajina može pobijediti na fronti, što je pogrešna procjena situacije”. Trump ga je potom upitao: “Dakle, rekli biste da Ukrajina ne može dobiti ovaj rat?” Orbán je na trenutak razmislio o tome, a zatim rekao: “Znate, čuda se mogu dogoditi.” Američki predsjednik se potom počeo smiješiti i složio se: “Da, točno.”

VI
Vérité Indolore56
21:53 09.11.2025.

Mađarima "uvaliti" euro? Pokušajte. Ursula, ovaj dečko je kriva karta.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
22:22 09.11.2025.

Odavno je mogao biti potpisan sporazum između Ukrajine i Rusije, da Ukrajinci nisu slušali Johnsona i njegovo uvjeravanje kako mogu dobiti rat. Nažalost prošla baka s kolačima.

Avatar IvanR
IvanR
22:13 09.11.2025.

De dobro, Orban dobiva 2/3 minimum.

JADRANSKIH SIRENA ZOV

U Beču održana promocija antologije hrvatskih književnica

Josip je bio izuzetno ponosan da su u Antologiju , u posebno područje duhovne, vjerske poezije ušle i njegova teta, poznata časna sestra Marija od Presvetog Srca - Anka Petričević, a u skupinu novijih autora laikata Josipova majka Anđelka Petričević Čenić. Bila je to dobra prigoda da publika čuje uživo i njihovu poeziju, “Školjka”, “Božić u tamnici” i druge pjesme, koje su naizmjenično čitale autorica antologije i Maja Epp.

ZABRINJAVAJUĆI PODACI

Stopa silovanja sve veća i veća: Evo gdje ih je u Europi najviše

Policija u toj zemlji evidentira svaki slučaj čim je prijava podnesena, dok neke druge države bilježe tek nakon istrage ili presude. Ujedno, svaka pojedina radnja u okviru jednog slučaja vodi se kao zasebno kazneno djelo. Zbog toga britanske brojke izgledaju više nego u zemljama gdje su kriteriji uži. Eurostat upozorava da 'fokusiranje isključivo na broj prijavljenih kaznenih djela može biti zavaravajuće i nedostatno.'

