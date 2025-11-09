Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump

Mađarski premijer Viktor Orbán slavi svoj uspjeh nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon sastanka u Bijeloj kući, gdje je glavna tema bila nove američke sankcije na rusku naftu. Orbán je, očito uspješno, izborio izuzeće za Mađarsku, osiguravajući dotok ruskih energenata, dok su kratko komentirali i vojnu situaciju u Ukrajini. No, snimljeni dijalog između dvojice lidera izaziva ozbiljnu kritiku jer se čini da su se rugali stvarnim šansama Ukrajine na pobjedu, dok stanovnici te zemlje svakodnevno ginu.



Orbán je optužio druge, neimenovane države da preferiraju nastavak rata “jer mnoge od njih vjeruju da Ukrajina može pobijediti na fronti, što je pogrešna procjena situacije”. Trump ga je potom upitao: “Dakle, rekli biste da Ukrajina ne može dobiti ovaj rat?” Orbán je na trenutak razmislio o tome, a zatim rekao: “Znate, čuda se mogu dogoditi.” Američki predsjednik se potom počeo smiješiti i složio se: “Da, točno.”