Mađarski premijer Viktor Orbán slavi svoj uspjeh nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon sastanka u Bijeloj kući, gdje je glavna tema bila nove američke sankcije na rusku naftu. Orbán je, očito uspješno, izborio izuzeće za Mađarsku, osiguravajući dotok ruskih energenata, dok su kratko komentirali i vojnu situaciju u Ukrajini. No, snimljeni dijalog između dvojice lidera izaziva ozbiljnu kritiku jer se čini da su se rugali stvarnim šansama Ukrajine na pobjedu, dok stanovnici te zemlje svakodnevno ginu.
Orbán je optužio druge, neimenovane države da preferiraju nastavak rata “jer mnoge od njih vjeruju da Ukrajina može pobijediti na fronti, što je pogrešna procjena situacije”. Trump ga je potom upitao: “Dakle, rekli biste da Ukrajina ne može dobiti ovaj rat?” Orbán je na trenutak razmislio o tome, a zatim rekao: “Znate, čuda se mogu dogoditi.” Američki predsjednik se potom počeo smiješiti i složio se: “Da, točno.”
Tko će vladati Mađarskom: Magyar u prednosti, Orbána spašava Trump
Pet mjeseci uoči mađarskih parlamentarnih izbora ankete pokazuju da oporbeni čelnik uživa potporu 48 posto birača, dok je stranka aktualnog premijera na 37 posto
Komentara 3
Odavno je mogao biti potpisan sporazum između Ukrajine i Rusije, da Ukrajinci nisu slušali Johnsona i njegovo uvjeravanje kako mogu dobiti rat. Nažalost prošla baka s kolačima.
De dobro, Orban dobiva 2/3 minimum.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Mađarima "uvaliti" euro? Pokušajte. Ursula, ovaj dečko je kriva karta.