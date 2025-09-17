Imamo već i novog papu, ali ne i predsjednika Vrhovnog suda

Pokojni predsjednik Vrhovnog suda donio je prije točno 12 godina, tada kao sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, povijesnu presudu u korist potrošača u slučaju Franak. Ništetnom je proglasio valutnu klauzulu u CHF i promjenjivu kamatnu stopu bez primjene parametara promjene. Prvostupanjskom je presudom naloženo bankama da u roku od 60 dana potrošačima smanje glavnicu na kunski iznos s početka ugovornog odnosa na koju će se primjenjivati početna kamata koja će biti fiksna do kraja otplatnog razdoblja. U sljedećih je 12 godina njegova presuda prošla sve sudske instance, uključujući i onu na čijem je čelu dočekao kraj. Presuda se održala, kao "dodatak" su poslije došli i ništetna ulazna i izlazna naknada, a u rujnu 2015. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju – konverzija.