Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
Slučaj 'švicarac' još na čekanju

Imamo već i novog papu, ali ne i predsjednika Vrhovnog suda

Autor
Valentina Wiesner
17.09.2025.
u 19:20

Dosad je Vrhovni sud donio četiri potpuno različita pravna shvaćanja o konverziji

Pokojni predsjednik Vrhovnog suda donio je prije točno 12 godina, tada kao sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, povijesnu presudu u korist potrošača u slučaju Franak. Ništetnom je proglasio valutnu klauzulu u CHF i promjenjivu kamatnu stopu bez primjene parametara promjene. Prvostupanjskom je presudom naloženo bankama da u roku od 60 dana potrošačima smanje glavnicu na kunski iznos s početka ugovornog odnosa na koju će se primjenjivati početna kamata koja će biti fiksna do kraja otplatnog razdoblja. U sljedećih je 12 godina njegova presuda prošla sve sudske instance, uključujući i onu na čijem je čelu dočekao kraj. Presuda se održala, kao "dodatak" su poslije došli i ništetna ulazna i izlazna naknada, a u rujnu 2015. i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju – konverzija.

Ključne riječi
udruga Frank predsjednik vrhovnog suda franak

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Stradun
Stradun
19:26 17.09.2025.

Imamo već i novog Papu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još