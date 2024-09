U školske se klupe vraća 451.660 učenika, prvašića 35.700, 206 manje nego lani

Prema prvim, za sada još nepotpunim podacima, u prve razrede svih osnovnih škola Hrvatske u novu školsku godinu kreće 35.700 učenika. Drugim riječima, Hrvatska u školskoj 2024./2025. godini upisuje novu generaciju u kojoj je, barem prema ovim prvim upisnim podacima, 206 prvašića manje nego prošle školske godine, kada je Hrvatska upisala 190 prvašića više nego školske 2022./2023. godine.

Dok se nova generacija učenika s nestrpljenjem priprema za ponedjeljak i prvi školski sat, ove će godine sve, i osnovne i srednje škole diljem zemlje, ukupno imati 451.660 učenika , što je više nego u prošloj školskoj godini, kada ih je bilo 450.691. Tako će u novoj školskoj godini sve osnovne škole pohađati 301.660, a sve srednje škole 150.000 učenika. Prvog dana škole sve osnovnoškolce dočekat će i udžbenici za koje je u proračunu izdvojeno nešto više od 22,5 milijuna eura. Riječ je o iznosu uvećanom za 260.000 eura u odnosu na prethodnu školsku godinu jer su u ovoj godini porasle cijene udžbenika za učenike razredne nastave za 15, a za učenike predmetne nastave za čak 17 posto.

Roditeljima osnovnoškolaca, za razliku od srednjoškolaca, olakšan je i trošak prehrane jer će i u novoj školskoj godini svaki učenik imati osiguran jedan obrok dnevno. Za tu će se obvezu iz proračuna izdvojiti 72.700.904 eura. Kada je riječ o proračunskim sredstvima za srednjoškolce, izdvaja se 35,3 milijuna za sufinancirani prijevoz. S novom školskom godinom nastavlja se i eksperimentalni program cjelodnevne škole koji se provodi u 62 škole i koji obuhvaća 12.373 učenika.

Za novu se školsku godinu pripremaju i profesori i ravnatelji. Naime, jučer je 500 ravnatelja osnovnih škola sudjelovalo na stručnom skupu Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Ministarstva unutarnjih poslova kako bi se educirali o promicanju prometne sigurnosti i kulture u osnovnoškolskom obrazovanju. Na taj se način ravnateljima želi pomoći u planiranju konkretnih koraka za implementaciju programa prometne sigurnosti u školama i definiranju strategije za uspostavljanje suradnje škola s lokalnim vlastima, policijom i ostalim relevantnim institucijama s ciljem unapređenja prometne sigurnosti i prometne kulture među učenicima.

Na edukaciji su i profesori srednjih strukovnih škola koje prolaze velike promjene i koji se uz Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih educiraju o modularnoj nastavi koja ulazi u strukovne škole. S novom školskom godinom teško će se promijeniti i dosadašnja veličina razreda. Naime, prosječan broj učenika u razredu srednjih škola jest 19,34, dok prosječan razred u osnovnim školama Hrvatske broji 15,99 učenika.

Prema kalendaru svi će učenici na nastavi u novoj školskoj godini provesti 177 nastavnih dana, osim maturanata koji će na nastavi biti 163 nastavna dana. Jesenskih praznika ove godine neće biti pa će stoga prvi odmor učenici čekati do 23. prosinca, kada odlaze na prvi dio zimskih praznika koji će potrajati do 6. siječnja. Drugi ih dio zimskih praznika očekuje od 24. do 28. veljače. Na proljetne će praznike učenici od 17. travnja do 22. travnja. Ljetni će praznici započeti 16. lipnja za sve učenike, dok će maturanti sa školom završiti 23. svibnja, nakon čega će u lipnju pristupiti ispitima državne mature.

