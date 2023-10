Ulovio najotrovniju ribu u Jadranu: 'Kad me ubola, htio sam si prst odrezati koliko me boljelo'

Riba pauk najotrovnija je riba u Jadranu, a često može završiti na udicama ili u mrežama ribolovaca, bilo onih rekreativnih ili profesionalnih. Profesionalci već znaju o kakvoj se ribi radi i kako joj moraju pristupiti, no oni malo manje iskusniji mogli bi loše proći ako ih pauk ubode.

Ribolovac koji se na TikToku naziva Morski Vlaj objavio kako je ulovio najotrovniju ribu u Jadranu, no on ju je sigurno znao skinuti s udice da ga ne ubode.

Međutim, te sreće nije bio Slavonac Tomislav koji je inače ribolovac, ali mu je puno poznatija riječna riba s obzirom da je odrastao loveći ribu na rijeci Dravi. Kada se prvi puta odlučio okušati u morskom ribolovu tijekom obiteljskom odmora na otoku Korčuli, na udicu mu se uhvatio pauk. No, on nije znao da je riječ o otrovnoj ribi čiji ubod nevjerojatno boli pa ju je rukom skidao s udice kako bi je vratio natrag u more. Pauk mu je u tom trenutku pokazao svu moć svoje otrovne bodlje.

- Dok sam ga skidao s udice, ubo me u kažiprst na desnoj ruci. U tom trenutku me zaboljelo, ali sam ga uspio skinuti i baciti u more. Onda je bol postajala sve jača. Prst me žario kao da sam ga stavio u kipuću vodu, boljelo me toliko da nisam mogao o ničemu razmišljati. Nisam znao što da radim, bila je to najgora bol koju sam osjetio u životu, došlo mi je da si odrežem prst koliko me boljelo. Sat vremena sam proživljavao agoniju, onda je malo počelo popuštati, ali me i dalje boljelo cijeli dan. Tek kasnije sam saznao da je to pauk i došao mi je još nekoliko puta na udicu, ali tada sam znao da ga ne smijem dirati i kako ga skinuti - ispričao nam je te dodao kako mu je na mjestu uboda ostao ožiljak.

Inače, u Jadranu žive četiri vrste morskog pauka, a najčešći je pauk bijelac. Naraste do 53 centimetra dužine i 1,9 kilograma težine. Otrovna bodlja mu se nalazi na gornjem dijelu škržnog zaklopca, a otrovne su i prve šipčice prve leđne peraje koje su crno obojene, piše Novi List.

Zbog mogućnosti uboda na otrovne bodlje, živog pauka nikada ne treba prihvaćati golom rukom. Ukoliko do uboda ipak dođe, prva pomoć se sastoji u neutraliziranju otrova što se relativno lako može postići uranjanjem ili premazivanjem mjesta uboda s 10 postotnom otopinom amonijaka koja se u prikladnom pakiranju može kupiti u svakoj ljekarni, a nakon čega bol, pa i sve druge posljedice uboda najčešće potpuno nestaju.

Neki pak savjetuju i da se mjesto uboda uroni u vruću vodu, a koja ne šteti koži, odnosno ne stvara opekline te da se u takvoj vodi mjesto uboda drži najmanje 30 minuta. Ukoliko bol ne popušta, potrebno je potražiti liječničku pomoć.

