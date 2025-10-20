Partnerske tvrtke poznatog dobavljača u štrajku, mnogima kasne paketi: 'Rješavamo situaciju'

Dio partnerskih tvrtki koje surađuju s globalnom kurirskom službom DPD od četvrtka, 16. listopada, stupio je u štrajk, što je rezultiralo kašnjenjem isporuke paketa brojnim korisnicima. Informaciju je potvrdio i DPD Croatia, čije se sjedište i glavni distributivni centar nalaze u Sesvetama. "Točno je da se nekoliko naših partnerskih tvrtki odlučilo privremeno obustaviti dio svojih operacija u Zagrebu. Radi se o odluci vanjskih partnera, ne o našim zaposlenicima. Njihova odluka podrazumijeva da trenutačno ne izvršavaju dio svojih ugovornih obveza", rekli su iz DPD-a za Novi list.

"Naš je primarni cilj rješavanje situacije kroz dijalog i dogovor kako bismo osigurali korektnost prema partnerima, u skladu sa svim zakonskim i industrijskim standardima, a prioritet tvrtke je dugoročna stabilnost poslovanja. Vjerujemo da će rješenje biti postignuto u narednim danima na zadovoljstvo svih uključenih strana", ističe tvrtka.

Na pitanje o točnom broju nedostavljenih paketa nisu dali konkretan odgovor, ali naglašavaju kako se, zahvaljujući suradnji s ostalim partnerima, "dio dostava i operacija odvija prema planu" te da aktivno rade na osiguravanju kontinuiteta usluge i minimaliziranju utjecaja na korisnike. Odvjetnik tvrtki koje su u štrajku, Mislav Kacir rekao je za Novi list da je upravi DPD-a krajem prošlog tjedna poslao dopis s prijedlogom izmjene uvjeta, prema kojemu podvozari traže povećanje naknada za dostavu. Za razliku od uprave, koja vjeruje u brzo rješenje, Kacir nije mogao procijeniti kada bi se dogovor mogao postići.

DPD Croatia, dio globalne Geopost grupe, prisutna je u Hrvatskoj od 2003. godine. Prošle godine otvorili su novi distributivni centar pod nazivom Adriatic Hub u poslovnoj zoni Bistra. U tom se centru, koji se prostire na 37.500 četvornih metara, istovremeno obrađuju paketi za Hrvatsku i Sloveniju. Ukupna vrijednost investicije iznosi 23 milijuna eura, od čega je 10 milijuna uloženo u tehnologiju. Centar može obraditi do 12 tisuća paketa na sat.