Kupila je kutiju izgubljene pošte za 120 eura: Nije mogla vjerovati što je pronašla unutra

Ponekad se dogodi da pošiljke nikada ne stignu do svojih primatelja, bilo zbog pogrešne adrese, nepreuzimanja ili izgubljene dokumentacije. Takve nepokupljene ili izgubljene pošiljke na kraju završe u prodaji gdje ih ljudi mogu kupiti po povoljnim cijenama. Kupovina ovih misterioznih paketa postala je popularan trend jer nikad ne znate što se krije unutra, od svakodnevnih predmeta do iznenađujuće vrijednih stvari. Korisnica društvenih mreža odlučila je potrošiti 100 funti (120 eura) na kutiju izgubljene pošte samo da bi vidjela što stranci kupuju online i bila je daleko od razočaranja.

Korisnica TikToka Becky's Bazaar otkrila je svojim pratiteljima što je pronašla u jednoj takvoj kutiji, a mnogi gledatelji uvjereni su da je osvojila jackpot svojom neobičnom kupnjom, piše Mirror. "Dobila sam kutiju nepreuzete vraćene pošte i otvorit ću svaki paket pred kamerom. Ove kutije stoje nešto više od 100 funti i stvari su postale vrlo zanimljive", rekla je u videu. Dok je otvarala kutiju, pokazala je da je puna pojedinačno zamotanih paketa, a nakon otvaranja prva dva, iznenadila se kad je pronašla dvije vrećice i par naočala s plavim svjetlom.

No, dublje u kutiji otkrila je paket veličine kutije za cipele i bila je oduševljena kad je otkrila da on sadrži tamnoplavi par Adidas Spezial tenisica broj 41. Na Adidasovoj web stranici ove tenisice prodaju se za 90 funti (106 eura), što znači da je praktički vratila svu svoju investiciju s jednim artiklom.

"U sljedećem paketu dobila sam potpuno novog plišanog medvjedića. A onda su stvari postale vrlo zanimljive jer sam izvukla ovaj potpuno novi crni pulover marke Stone Island. Ne znam je li pravi ili ne. Zatim sam izvukla Longchamp torbu. Ove torbe koštaju 100 funti. Dobila sam i minijaturnu verziju ruksaka. Još jednom, nemam pojma je li to original", rekla je u videu.

Mnogi su korisnici ostali oduševljeni njezinim ulovom. "Volio bih primati ove pakete", napisala je jedna osoba. No, bilo je i onih koji su je upozorili da nisu sve stvari iz pošiljke original. "Pulover Stone Island izgleda lažno jer bi gumbi na logotipu trebali imati križ, a ne četiri točke", upozorila je druga.