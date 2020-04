Tijelo zadavljenog 21-godišnjaka nađeno u Savi 20 dana nakon ubojstva

Tijelo 21-godišnjaka koji je 7. ožujka zadavljen i bačen u Savu nađeno je i identificirano, priopćila je PU zagrebačka. Za njegovo ubojstvo je osumnjičen 19-godišnjak. Tijelo je, priopćili su iz policije, 28. ožujka oko 14.30 u Strmecu Bukevskom u Savi uočio građanin koji se šetao.

On je pozvao policiju, koja je došla i obavila očevid, a nakon čega je nađeno tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku radi obdukcije. Tamo je 30. ožujka identificirano te je ustanovljeno da je riječ o ubijenom 21-godišnjaku, čiji je nestanak početkom ožujka prijavila njegova majka. Osumnjičeni 19-godišnjak je u pritvoru već nekoliko dana zbog sumnje da je zadavio 21-godišnjaka te to pokušao prikriti bacanjem tijela u Savu.

Do sada je utvrđeno da je 19-godišnjak došao u Zagreb iz Osijeka kako bi se sastao s 21-godišnjakom, kojeg je od ranije kratko poznavao. Našli su se 7. ožujka na savskom nasipu između 19 i 20 sati. Nakon što su se našli, počeli su razgovarati te su se spustili po nasipu do lijeve obale rijeke Save. Razgovor je uskoro prešao u verbalni, a zatim i fizički sukob, tijekom kojeg je došlo do naguravanja.

U jednom trenutku je 19-godišnjak, kako se sumnja, rukama za vrat uhvatio 21-godišnjaka. Zadavio ga je, nakon čega je njegovo tijelo bacio u Savu kako bi prikrio ubojstvo. U Savu je bacio i torbicu u kojoj su bili dokumenti i ključevi 21-godišnjaka. No mobitel 21-godišnjaka, što će se pokazati kobnim za njega. Uzeo ga je sa sobom te ga ponio u Osijek iz kojeg je ranije stigao u Zagreb. Mobitel je nakon dolaska u Osijek bacio u Dravu.

Sa svog mobitela je nakon ubojstva zvao taksi, tražeći prijevoz do Glavnog željezničkog kolodvora, gdje se potom 8. ožujka ukrcao na prvi vlak za Osijek. Telefoniranje mobitelom kasnije će pokazati kobnim za njega, jer mu je policija ušla u trag prateći mobitel 21-godišnjaka, nakon što je njegova majka prijavila nestanak.