Tijekom dana kiša i snijeg, HAK upozorio vozače. Dio Hrvatske pod crvenim meteoalarmom

U unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz slab snijeg ili susnježicu uglavnom u gorskim predjelima, a na Jadranu promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, izvijestio je u četvrtak Državni hidrometeorološki zavoda (DHMZ). Malo kiše past će ponegdje na djelu srednjeg Jadrana i na jugu. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka od 0 do 4 na kopnu te od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva duž obale.

Jak vjetar otežava promet

Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između Sv. Roka i Posedarja, A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i Delnica i državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub.

Obilazak za ostale skupine na A1 je preko Gračaca, Obrovca i Karina - DC50 i DC27); a na A6 starom cestom kroz Gorski Kotar - DC3);

Tijekom cijelog dana na Jadranu će puhati jaka bura pa je tako za cijelu obalu izdan žuti Meteoalarm, dok je za područje Velebitskog kanala izdano crveno upozorenje i to zbog izuzetno jake bure čija bi brzina mogla doseći i do 120 km/h. Na području Kvarnera izdan je pak narančasti Meteoalarm, s udarima vjetra do 110 km/h.

Foto: DHMZ

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće (DC99) i lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupina), a na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za motocikle, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobuse na kat i autobuse duplih osovina koji vuku prikolicu.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle, mjestimice vrlo guste.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama na cestama u Gorskom kotaru i Lici.

Zbog tehničkih problema u prekidu je katamaranska linija Ubli-Vela Luka-Hvar-Split.

Trajektna linija Porozina–Brestova zbog loših vremenskih uvjeta ne prevozi autobuse i teretna vozila iznad 3 tone nosivosti.

Na graničnom prijelazu sa Srbijom Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju 4 sata na ulazu, a jedan sat na izlazu.

