Osiguravajuća kuća se osramotila testom kojim su htjeli prikazati opasnosti baterija

Francuska osiguravajuća kuća AXA željela je dokazati da se baterije električnih automobila mogu zapaliti pri sudaru, što je istina, no ne događa se često. Kako bi pokazali kako to izgleda, odlučili su napraviti test na Tesli, no prije sudara su, kažu iz sigurnosnih razloga, automobilu izvadili bateriju.

U testu koji na oko stvarno izgleda kao sudar, Tesla se zaleti s rampe, zagrebe baterijom, okrene se i sleti na krov te se nakon nekoliko trenutaka automobil zapali. U bizarnom preokretu događaja, u samom opisu videa AXA priznaje kako su iz automobila izvadili bateriju.

The insurer AXA set up this incredible demonstration of a Tesla scraping its battery and bursting into flames.

The only problem was... it was 100% staged and 500% bizarre. For audience safety, they removed the battery and... installed pyrotechnics.

What a weird timeline we're in. pic.twitter.com/M3er4ML3ep