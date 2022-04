Test iz matematike uvjet za upis u najbolje gimnazije

Iako su sve srednje škole, kako gimnazije tako i strukovne, zahvaljujući nedavno izmijenjenom Pravilniku o upisu učenika u prve razrede srednjih škola mogle brže i lakše nego do sada uvesti prijamne ispite po kojima učenici dobivaju dodatnih maksimalnih deset bodova, za tu se opciju u cijeloj Hrvatskoj do sada odlučilo tek sedam srednjih škola.

Biologija, fizika i kemija

Riječ je o školama isključivo iz Zagreba, dok škole iz drugih gradova za sada nisu iskazale interes za uvođenje prijamnih ispita po kojima bi selektirale učenike koje će upisati u svoje obrazovne programe.

Škole koje i ove godine uvode prijamne u metropoli su tradicionalno najinteresantnije odlikašima, a upravo zbog velikog priljeva onih koji iz osnovne prelaze u srednju s prosjekom 5,00, a koji nije nužno ogledalo istinskog znanja učenika, škole su prijamnim ispitima odlučile selektirati najbolje.

Među prijavljenim školama koje će za ove upise provesti prijamne ispite, četiri su škole kojima prijamni nisu novost – one su ih provodile i prije nego li se promijenio pravilnik prema kojem su tada škole imale znatno kraći rok za odluku o provođenju prijamnih ispita. To su XV. gimnazija, I. gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog i Prirodoslovna škola Vladimira Preloga.

Osim njih od ove će upisne godine prijamne ispite provesti Gimnazija Lucijana Vranjanina, X. gimnazija "Ivan Supek" i V. gimnazija. Kako su potvrdili u Ministarstvu obrazovanja, prijamne ispite, i to one koji se odnose samo na gradivo iz matematike, provest će Gimnazija Lucijana Vranjanina, X. gimnazija "Ivan Supek", I. gimnazija i V. gimnazija.

Rok produljen do 15. travnja

Zagrebačka XV. gimnazija ove će godine uz provjeru znanja iz matematike provesti i provjeru posebnih znanja i iz engleskog jezika za učenike koji prvi put upisuju IB program. Prijamni ispit iz matematike i hrvatskog ove će godine morati pisati učenici koji se žele upisati u Gimnaziju Tituša Brezovačkog, dok će oni koji žele upisati zagrebačku Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga ove godine morati pristupiti ispitima kojima se provjerava znanje iz biologije, fizike i kemije.

Iako je novim pravilnikom određeno da se srednje škole za prijamne ispite mogu odlučiti do kraja ožujka tekuće godine, iznimno je ove godine produljen rok tako da lista do sada prijavljenih sedam srednjih škola koje će provesti prijamne nije konačna – jer sve ostale srednje škole imaju rok do 15. travnja obznaniti hoće li za novu generaciju učenika provesti dodatne provjere znanja.