ECB u sukobu s Revolutom – popuštaju li fintech inovatori ili europski regulatori

Dok Revolut ubrzano grabi prema ambicioznom cilju izlaska na burzu uz valuaciju od 200 milijardi dolara, Financial Times otkrio je da je Europska središnja banka (ECB) prošle godine privremeno ograničila dio poslovanja najvrednijeg europskog fintecha zbog zabrinutosti vezane uz način na koji odobrava i lansira nove financijske proizvode. Prema ekskluzivnim informacijama FT-a, ECB je tijekom ljeta 2025. europskom ogranku Revoluta privremeno zabranio uvođenje novih proizvoda na području Europskoga gospodarskog prostora (EGP) dok ne otkloni nedostatke u internim procesima odobravanja. Regulator je zatražio i neovisnu reviziju funkcija upravljanja rizicima, pravne kontrole i usklađenosti poslovanja koje prate lansiranje novih usluga.
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