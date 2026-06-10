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KOD LEGRADSKE

Automobil naletio na 71-godišnju biciklisticu u Dubravi: Prebačena je u KB Dubravu

Zagreb: KB Dubrava u vrijeme pandemije koronavirusa
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.06.2026.
u 13:50

Od naleta na bicikl, vozačica je izgubila nadzor i ravnotežu te zajedno s biciklom pala na kolnik.

Na mjestu gdje nema biciklističke staze ili biciklističke trake 71-godišnja biciklistica u Dubravi se nije kretala što bliže desnom rubu kolnika. Dolaskom do raskrižja s Legradskom ulicom, bez zaustavljanja se uključivala u promet u namjeri da kolnik prijeđe po obilježenom pješačkom prijelazu, a da prethodno nije propustila sva vozila koja se kreću njime, javljaju iz Zagrebačke policije. 

Tom je prilikom na bicikl naletio osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 62-godišnjak, a koji se kretao Legradskom ulicom u smjeru sjevera. Od naleta na bicikl, vozačica je izgubila nadzor i ravnotežu te zajedno s biciklom pala na kolnik. U prometnoj nesreći 71-godišnjakinja je ozlijeđena te joj je liječnička pomoć pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena.
FOTO Zbog kvara bagera ponovno uspostavljena premosnica kod Vjesnika, evo kako teče promet
Zagreb: KB Dubrava u vrijeme pandemije koronavirusa
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Ključne riječi
Zagreb nesreća biciklistica PUZ Dubrava

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