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Automobil završio u Dravi, traje velika potraga za vozačem: 'Samo nam je dobacio - Dečki, ajde bok'

Slavonski Brod: Pronađen automobil koji je sletio u Savu, u njemu bilo tijelo žene
Ilustracija/Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.06.2026.
u 17:22

Prema dosad dostupnim informacijama, vozilo je nešto iza 6 sati iz još uvijek nepoznatih razloga sletjelo u Dravu kod križničkog mosta, nedaleko od Pitomače

U ranim jutarnjim satima u petak na području Križnice dogodila se nesreća, nakon što je osobni automobil završio u rijeci Dravi. Na terenu su sve žurne službe koje intenzivno tragaju za vozačem, a potragu dodatno otežavaju nepovoljni uvjeti na rijeci.

Prema dosad dostupnim informacijama, vozilo je nešto iza 6 sati iz još uvijek nepoznatih razloga sletjelo u Dravu kod križničkog mosta, nedaleko od Pitomače. U akciju su uključeni policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Stožer civilne zaštite te Lučka kapetanija Osijek.

Zbog porasta vodostaja tijekom noći i velike količine nanosa, Drava je izrazito mutna, što otežava pretragu i čini plovidbu čamcima zahtjevnom i nesigurnom. Vatrogasci područje pretražuju i uz pomoć drona, a očekuje se i dolazak ronilaca iz Osijeka koji bi se trebali priključiti nastavku potrage.

Zbog intervencije je obustavljen i promet skele na Križnici, koja do daljnjega neće prevoziti putnike. Kako piše Podravski.hr, jedan od skelara ispričao je da je vozač Opelovim automobilom stigao do pristaništa, zaustavio se i kratko im dobacio: 'Dečki, ajde bok!'. Nedugo nakon toga primijetili su automobil kako pluta Dravom, nakon čega je vozilo ubrzo potonulo.

Iz Policijske uprave virovitičko-podravske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 6.10 sati. 'Iz za sada neutvrđenih razloga vozilo je završilo u rijeci Dravi kod križničkog mosta. Policijski službenici, kao i ronioci iz Osijeka, nalaze se na terenu. U potragu su uključeni i vatrogasci te Lučka kapetanija Osijek. Kriminalističko istraživanje je u tijeku', priopćili su iz PU virovitičko-podravske.
Ključne riječi
potraga Automobil nesreća Drava Pitomača

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