Na Braču održan CRO Comp: Hrvatski kardiolozi uče na najzahtjevnijim slučajevima iz prakse

Šesti CRO Comp, hrvatski stručni sastanak posvećen intervencijskoj kardiologiji, okupio je u Bolu na Braču vodeće domaće stručnjake te ugledna svjetska imena koji su analizirali najzahtjevnije slučajeve iz svakodnevne prakse. Cilj je sigurnije liječenje i bolji ishodi za pacijente. Dok se ovog vikenda plaža Zlatni rat punila turistima, vodeći hrvatski intervencijski kardiolozi, kardijalni i vaskularni kirurzi, radiološki inženjeri i instrumentari pozorno su pratili prikaze zahtjevnih slučajeva iz svakodnevne kliničke prakse, postavljali pitanja i razmjenjivali iskustva.

Organizator je Klinika Magdalena, najstarija i najveća hrvatska privatna bolnica specijalizirana za bolesti srca i krvnih žila, uz pokroviteljstvo Radne skupine za invazivnu i intervencijsku kardiologiju Hrvatskog kardiološkog društva – CroInterventa. Za razliku od većine stručnih skupova na kojima se predstavljaju nove tehnologije i uspjesi liječenja, CRO Comp temelji se na drukčijem konceptu. Liječnici pred kolegama otvoreno prikazuju zahtjevne situacije s kojima su se susreli tijekom zahvata te raspravljaju o načinima njihova rješavanja. Takav format omogućuje razmjenu iskustava i učenje na stvarnim primjerima iz prakse.

Ovogodišnji sastanak okupio je liječnike iz gotovo svih hrvatskih centara koji se bave intervencijskom kardiologijom te goste iz inozemstva. Među najistaknutijim predavačima bili su dr. William L. Lombardi iz Seattlea, jedan od vodećih svjetskih interventnih kardiologa i dr. Marijan Koprivanac iz ugledne Cleveland Clinic.

-Već na samom početku bilo je jasno da će ovo biti jedan od najboljih CRO Compova do sada. Kvaliteta prikazanih slučajeva pokazuje koliko je hrvatska intervencijska kardiologija napredovala posljednjih godina. Dosegnuli smo razinu koja može ravnopravno konkurirati svim zemljama Europe i to pokazuje ovaj sastanak - rekao je prof. dr. sc. Krešimir Štambuk iz Klinike Magdalena, jedan od organizatora i dugogodišnja pokretačka snaga CRO Compa. Član je organizacijskog odbora zajedno s dr. Igorom Šestom s Magdalene i dr.Tomislavom Krčmarom iz KBC Zagreb i KBC Rijeka.

Posebnu vrijednost skupa organizatori vide u otvorenosti sudionika i spremnosti da kolegama predstave situacije koje nisu bile jednostavne za rješavanje. – Ovo je sastanak na kojem jedni drugima prenosimo iskustva iz zahtjevnih situacija i razgovaramo o načinima njihova rješavanja. Upravo tako kolegama pomažemo da budu spremniji ako se jednog dana nađu pred sličnim izazovom. Snaga CRO Compa je u tome što nije ni hvalisanje ni kritika, nego iskrena stručna rasprava koja pokazuje koliko je hrvatska kardiološka zajednica povezana i spremna dijeliti znanje – istaknuo je dr. Igor Šesto.

Bolesti srca i krvnih žila i dalje su vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, no razvoj suvremene kardiologije posljednjih je desetljeća značajno promijenio mogućnosti liječenja. Kako objašnjava dr. Krešimir Štambuk, suvremena kardiologija posljednjih je desetljeća napravila velik iskorak prema minimalno invazivnim metodama liječenja. – Danas mnoge bolesti koje su nekada zahtijevale veliku operaciju liječimo kroz mali ubod u krvnu žilu, bez otvaranja prsnog koša. Takvim se metodama ne liječe samo suženja koronarnih arterija nego i bolesti srčanih zalistaka, aneurizme i disekcije aorte, srčane aritmije te brojne prirođene srčane mane. Iako su zahvati manje invazivni, oni moraju biti jednako sigurni kao i klasični kirurški zahvati – ističe je dr. Štambuk.

Da su ozbiljne neželjene situacije tijekom intervencijskih zahvata rijetke, naglasio je dr. Tomislav Krčmar. –Šansa za ozbiljnu komplikaciju tijekom naših procedura manja je od 0,5 posto. Ne događa se često, ali kada se dogodi potrebna je staložena glava. Cijeli tim mora dobro razmišljati i djelovati brzo kako bi se problem riješio bez posljedica za bolesnika – pojasnio je dr Krčmar i dodao kako je zato važno što otvoreno razgovaraju i jedni od drugih uče.

Osim stručnog usavršavanja, CRO Comp tijekom godina postao je i simbol suradnje hrvatske kardiološke zajednice. Sudionici ističu kako je zajedništvo svih centara i različitih struka koje sudjeluju u liječenju srčanih bolesnika jedan od ključnih razloga uspješnosti i ugleda hrvatske kardiologije. – Klinika Magdalena već više od 25 godina aktivno sudjeluje u razvoju hrvatske kardiologije, a CRO Comp jedan je od najvažnijih načina na koji to činimo i danas. Ovaj je skup tijekom godina prerastao u jedinstveno mjesto otvorene razmjene znanja i iskustava među stručnjacima koji se svakodnevno susreću s najsloženijim kardiovaskularnim zahvatima. Ponosni smo što okupljanjem vodećih domaćih i svjetskih stručnjaka možemo pridonositi kontinuiranom usavršavanju struke i stvarati okruženje u kojem nova znanja vrlo brzo pronalaze put do svakodnevne kliničke prakse, na dobrobit i sigurnost naših pacijenata – rekao je prof. dr. sc. Mihajlo Šesto, ravnatelj Klinike Magdalena.