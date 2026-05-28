MAFIJA OSTALA BEZ SVEGA

U Italiji zaplijenjena imovina mafijaškog šefa vrijedna više od 200 milijuna eura

Foto: Pixabay/ilustracija
1/2
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
28.05.2026.
u 21:06

Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura navodno povezanu s mafijom i mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Mattea Messine Denara. Tri osobe uhićene su tijekom opsežne operacije provedene u nekoliko zemalja, priopćile su vlasti. Messina Denaro uhićen je na Siciliji u siječnju 2023. Kao vođa Cosa Nostre, bio je jedan od najtraženijih talijanskih kriminalaca više od tri desetljeća.

Njegov pad dogodio se kada je zatražio liječenje od raka u klinici. Osam mjeseci nakon uhićenja, umro je u zatvoru u dobi od 61 godine bez suđenja. Nedavne racije bile su dio istrage o pranju novca povezanom s operacijama trgovine drogom za koje se tvrdi da su povezane s Messinom Denarom, priopćile su vlasti.

Novac je prikupljen reinvestiranjem novca od droge akumuliranog od 1980-ih u nekoliko zemalja u Europi i šire. Istražitelji su identificirali osam tvrtki za koje se vjeruje da su povezane s kriminalnom mrežom. Također su identificirali zlato i luksuzne nekretnine na najekskluzivnijim lokacijama na španjolskom Costa del Solu.

Premijerka Giorgia Meloni zahvalila je sigurnosnim snagama na "još jednom teškom udarcu" na mafiju, rekavši da talijanska vlada želi iskoristiti zaplijenjena sredstva za "mjere povećanja sigurnosti građana" te da će novac raspodijeliti nadležnim tijelima kako bi se ojačao policijski rad.
Ključne riječi
mafija Italija policija

