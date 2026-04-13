Državljanin Srbije

Iako mu je oduzeta vozačka: Kod Starigrada vozio s čak 3,62 promila alkohola. Odmah zatvoren na 12 dana

Zagreb: Velika policijska akcija kontrole vozača i alkotestiranje
Filip Kos/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
13.04.2026.
u 14:31

U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 60 dana.

U nedjelju u 00.40 sati na državnoj cesti DC-08 u Starigradu policijski službenici policijski službenici Policijske postaje Benkovac - Obrovac su tijekom nadzora prometa zaustavili automobil zagrebačkih registarskih oznaka. - Kontrolom vozača utvrđeno je da 37-godišnjak vozilom upravlja pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 3,62 g/kg alkohola u organizmu.

Također je utvrđeno da vozilom upravlja za vrijeme dok mu je rješenjem nadležnog tijela izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom za sve kategorije na teritoriju RH. Vozač je isključen iz prometa i uhićen. Nakon prekršajne obrade zbog utvrđenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 37-godišnji državljanin Srbije je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru.
 
U optužnom prijedlogu policija je za vozača zatražila zadržavanje te kaznu zatvora u trajanju od 60 dana. Nakon saslušanja na sudu 37-godišnjaku je određena mjera zadržavanja u zatvoru u trajanju od 12 dana te je predan u Zatvor u Zadru - istakli su iz zadarske policije.

